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Опасный радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне
Источник материала: БДГ
Опасный для жизни радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне на украинской стороне.
Об этом написала в сообщении организация Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
На фото изображен перевернутый брошенный грузовик ЗиЛ с высоким уровнем радиации.
Пользователи сети предположили, что найденный объект мог остаться здесь еще со времен аварии. Не исключено также, что машину могли использовать и так называемые мародеры.
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Опасный для жизни радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне на украинской стороне. Об этом написала в сообщении организация Чернобыльского...
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