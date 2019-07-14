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Опасный радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне

14.07.2019 22:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Опасный для жизни радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне на украинской стороне.

Об этом написала в сообщении организация Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

На фото изображен перевернутый брошенный грузовик ЗиЛ с высоким уровнем радиации.

Пользователи сети предположили, что найденный объект мог остаться здесь еще со времен аварии. Не исключено также, что машину могли использовать и так называемые мародеры.

 
 
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Опасный для жизни радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне на украинской стороне. Об этом написала в сообщении организация Чернобыльского...
 
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