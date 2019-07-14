Опасный радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне

Опасный для жизни радиоактивный объект обнаружен в Чернобыльской зоне на украинской стороне.

Об этом написала в сообщении организация Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

На фото изображен перевернутый брошенный грузовик ЗиЛ с высоким уровнем радиации.

Пользователи сети предположили, что найденный объект мог остаться здесь еще со времен аварии. Не исключено также, что машину могли использовать и так называемые мародеры.