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Белавиа запускает рейсы в Мюнхен

14.07.2019 21:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новый регулярный рейс в город Мюнхен белорусский авиаперевозчик открывает 15 июля. Первый самолет отправится туда в 12:30.

Напомним, ранее сообщалось о рейсах в Мюнхен в мае.

Теперь из Минска в этот город рейсы будут выполняться в 12:30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Прибытие – в 13.35 в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса.

В эти же дни будут и обратные рейсы, из Мюнхена – в 14:15, а прибытие в Минск в 17:15.

Для полетов будет использоваться лайнер Embraer 175 на 76 мест.

Стоимость билетов на сайте авиакомпании составит от 115 евро с таксами и сборами. Билет в обе стороны стоит от 255 евро.

Напомним, в мае генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров отметил, что «открытие нового рейса будет способствовать налаживанию и укреплению торгово-экономических взаимоотношений между белорусскими и немецкими партнерами, упростит обмен официальными, культурными и спортивными делегациями между Беларусью и Германией».

 
Теги: Минск
 
 
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Новый регулярный рейс в город Мюнхен белорусский авиаперевозчик открывает 15 июля. Первый самолет отправится туда в 12:30. Напомним, ранее сообщалось о рейсах в...
 
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