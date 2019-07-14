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Белавиа запускает рейсы в Мюнхен
Источник материала: БДГ
Новый регулярный рейс в город Мюнхен белорусский авиаперевозчик открывает 15 июля. Первый самолет отправится туда в 12:30.
Напомним, ранее сообщалось о рейсах в Мюнхен в мае.
Теперь из Минска в этот город рейсы будут выполняться в 12:30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Прибытие – в 13.35 в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса.
В эти же дни будут и обратные рейсы, из Мюнхена – в 14:15, а прибытие в Минск в 17:15.
Для полетов будет использоваться лайнер Embraer 175 на 76 мест.
Стоимость билетов на сайте авиакомпании составит от 115 евро с таксами и сборами. Билет в обе стороны стоит от 255 евро.
Напомним, в мае генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров
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Новый регулярный рейс в город Мюнхен белорусский авиаперевозчик открывает 15 июля. Первый самолет отправится туда в 12:30. Напомним, ранее сообщалось о рейсах в...
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