«Может, он поехал на встречку осознанно». Суд рассматривает дело о ДТП на МКАД с тремя погибшими

Источник материала: Tut.by

«Да, я погрузчик толкнул. Но, может, он осознанно так поехал на встречку?», — рассуждает в зале суда водитель Сергей. Здесь он обвиняемый по делу о страшном ДТП на МКАД с тремя погибшими. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину он не признает. Сегодня суд продолжит рассматривать громкое дело.



Фото: СК

Напомним, авария , унесшая жизни сразу трех человек, произошла 1 февраля прошлого года. На МКАД, в районе 10-й больницы в первой полосе фура врезалась в погрузчик-тихоход. От удара погрузчки отбросило на разделительное ограждение, машина пробила его и вылетела на встречку. Там погрузчик столкнулся с Mazda, а она еще с двумя авто: Opel и Citroen. На месте ДТП погибли 54-летний водитель Mazda и его 52-летняя жена, 26-летний пассажир легковушки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер. Также в аварии пострадали водители Opel и Citroen. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

Обвинение: Водитель был неосмотрителен, поздно затормозил

На заседание в суд Заводского района обвиняемый — 47-летний Сергей — пришел сам: после ДТП 1 февраля его задержали на три для, затем отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вместе с ним в суд пришли близкие и уже бывший работодатель, директор ООО «ФрендшипГрупп» — компании, которая занимается грузоперевозками.

Сергей родом он из Гродненской области, сейчас вместе с семьей живет в Минске, есть несовершеннолетний ребенок — шестнадцатилетний сын. У мужчины среднее образование, в водительских правах открыты категории А, В, С, Е. Водительский стаж — около 30 лет. С сентября 2018 года он работал водителем в «ФрендшипГрупп» — ездил на тягаче Scania с полуприцепом.

За всю водительскую карьеру Сергей в ДТП не попадал, правда, в его биографии был небольшой инцендент: как-то во время загрузки он задел полуприцепом рампу, от нее отвалилось несколько плиток. Водитель не заметил это и уехал, позже ГАИ посчитает, что он оставил место ДТП и выпишет штраф.

— Согласно пункту 87.2 ПДД водитель, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые он в состоянии обнаружить, обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства, — напоминает гособвинитель. — Однако обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность, неправильно оценил дорожную обстановку, запоздало применил торможение из-за чего столкнулся с попутно едущим погрузчиком.

Следователи выяснили, что водитель погрузчика после удара потерял сознание. Из-за этого погрузчик изменил траекторию движения, ушел влево и, пробив дорожное ограждение, вылетел на встречку. Там и случились страшные ДТП с легковушками.

Выслушав прокурора, мужчина заявил, что с предъявленным обвинением не согласен и свою вину в произошедшем не признает.

За медика и механика расписывался сам, машина — без техосмотра





Интересные вещи озвучил обвиняемый о работе в фирме грузоперевозок. Очевидно, что безопасности на дорогах они не прибавляли.

Сергей рассказал, что когда он устраивался водителем на фирму, то прошел «прошел все инструктажи и все подписал: и технику безопасности, и как сидеть в транспортном средстве, как эксплуатировать». После ему доверили тягач Scania с полуприцепом Kögel. Задание о том, куда ехать, водитель получал через сообщения в мессенджер на телефон. Путевые листы Сергей и его коллеги выписывали себе сами, сами же ставили в них отметку за медика и механика, хотя предрейсовый осмотр они не проходили.

— Я не знаю, был ли на фирме договор на это. Свое физическое состояние я оценивал сам, алкоголь тоже был на самоконтроле. За исправностью машины сам следил, если что-то было не в порядке, то гнал авто на СТО, — рассказал на заседании обвиняемый.

— Кто вам давал полномочия расписываться за врача и механика? — уточняет суд у обвиняемого.

— Так делали некоторые водители, они мне показали, поэтому тоже самое делал и я. К директору я не обращался с этим, думал так и нужно. Заполнял, потому что уверен был в себе, был здоров. Если б я плохо себя чувствовал, то обратился бы к врачу. Ну, а что, например, доктор мне поставит штамп, а через полчаса со мной что-то бы случилось, он же тоже бы не отвечал… А машина у меня была исправная…

Правда, как выяснилось, тягач эксплуатировался без техосмотра. Причем, когда Сергей устраивался на работу, ТО у машины не было. А это, как мы помним, было в сентябре 2018 года. Сергей объясняет это тем, что «большие деньги надо платить за дорожный налог». ГАИ выписывала водителю штраф за это, оплачивал его директор компании.

— Да, я знал что это нарушение ПДД. Но как я мог отказаться ехать? Иначе остался бы без работы…

По поручению Следственного комитета Транспортная инспекция по Минску и Минской проводила внеплановую проверка на предприятии, которому принадлежала Scania. С 1.02.2018 по 1.02.2019 года было выявлено много нарушений : По результатам проверки сотрудники филиала в отношении директора ООО «ФрендшипГрупп» составили 32 административных протокола, по которым он оштрафован на 56 базовых величин (1428 рублей).

«Не мог предположить, что он едет так медленно»





Накануне аварии Сергей работал. К 8.00 он прибыл на базу на улице Монтажников, «чувствовал себя хорошо, был отдохнувшим», грузовик проверил — был исправный, тормоза работали. До 17.00 водитель работал, потом отдыхал, а около 20.00 ему пришло сообщение — надо ехать в Обчак на погрузку. Пока полуприцеп загружали, Сергей спал в машине, а утром, 1 февраля, в 6.20 поехал на Монтажников — разгружаться.

— Ехал со скоростью 80−82 км/ч по первой полосе внутреннего кольца МКАД. Ни на что не отвлекался и по телефону не разговаривал. Машина была не полностью загружена, около восьми тонн, общая масса где-то 20 тонн, — вспоминает Сергей события, предшествующие аварии. — Изморозь какая-то была, дымка, падали осадки на стекло, дворники были включены. Темно, фары горели, видимость 150−200 метров, хотя освещение наружное было. Дорога была мокрая. Машин было в меру.

Как сообщит в начале процесса прокурор, до столкновения Scania с полуприцепом ехала со скоростью 86,7 км/ч, а погрузчик, в который она врезалась — со скоростью 32 км/ч.

В какой-то момент Сергей увидел впереди движущийся объект с включенным маячком оранжевого цвета, на нем горели габаритные огни. Расстояние до него сокращалось, но не быстро. Водитель подумал, что это дорожная машина посыпает дорогу и продолжил ехать в обычном режиме — «расстояние позволяло и мог маневрировать — никаких помех».

— Сразу непонятно было, в какой полосе двигался погрузчик — там небольшое закругление дороги. Когда до той машины было метров 50, у него загорелись задние стоп-сигналы, тогда я и увидел, что ехал он в моей полосе. Я экстренное торможение применил, при этом фарами ему не мигал и звуковой сигнал не подавал. Влево я не мог сманеврировать — в зеркало видел, что там ехали попутные машины, ну, а вправо — это значит в кювет уходить… Да и в тот момент я тормозил, колеса заблокировались, их нельзя было вывернуть.

Тягач передней правой частью кабины врезался в погрузчик сзади — по центру и чуть левее. От столкновения в грузовике потрескалось лобовое стекло. Сергей увидел, что погрузчик уходит влево, но как он перемещался и преодолевал дорожное ограждение, он уже не видел.



Фото: МГУ МЧС

— Да, я нарушил дистанцию, но скорость я не нарушал. Я не мог предположить, что погрузчик едет с низкой скоростью. Признаю, что столкнулся с погрузчиком, а дальнейшие действия с ним… Это был незначительный удар, он не мог ударившись сознание потерять, не мог переехать дорожное ограждение. Может, сознание он потерял переезжая через ограждение… Да и вообще, он не мог двигаться в ту сторону, я думал, что он откатиться вперед, не знаю, почему он поехал на встречку.

— По вашему мнению, водитель погрузчика поехал налево по собственной воле? — уточняет у обвиняемого адвокат одной из пострадавших.

— Не могу сказать, как он это делал, я думаю что осознанно, но специально или нет, не знаю. Может, он уходил от столкновения — видел, что сзади фура подъезжает…



Фото: МГУ МЧС

Из кабины не вышел, звонил жене

Сам Сергей травм в аварии не получил. Но признался, что «был в шоке, всего колотило и трясло». Водитель тягача даже не смог выйти из кабины — «ноги были ватные». Но успел позвонить жене, а потом директору фирмы — сообщить об аварии.

— Не могу сказать, через сколько приехали скорая, МЧС. Через некоторое время ко мне подошли инспекторы ГАИ, спросили как чувствую себя, от помощи медиков я отказался, тогда они попросили документы и сказали оставаться на месте, никуда не выходить.

Сергей какое-то время сидел в кабине и не знал о последствиях аварии. Когда стало светло, к нему подошли сотрудники ГАИ, с ними он перешел за барьерное ограждение на встречную сторону дороги.





— Я видел, что сильно повреждены две машины, третья находилась в кювете. Работали медики, спасатели, гаишники. Видел, что на обочине лежали два накрытых человека. Сколько всего было пострадавших я не знал, никто мне не сообщал.

Один из свидетелей и участников аварии — Дмитрий, ехал утром 1 февраля на работу на Citroen в сторону Уручья. В его машине работал видеорегистратор, который зафиксировал момент столкновения автомобилей.

— Ехал по третьей полосе, было скользко. Сзади ко мне приближалось авто, поэтому я перестроился правее, а потом еще правее — в первую полосу. Увидел слева какую-то тень, которая ко мне приближается, нажал на тормоз, раздался удар. В этот момент я пытался выкрутить руль вправо. Потом потерял сознание, а моя машина откатилось вправо, в кювет.

Мужчина очнулся в кювете, пять подушек безопасности в его авто сработали. Дмитрий захотел выбраться из машины, но дверь оказалась заблокирована, поэтому он выбил ее ногами.

— Увидел Mazda, погрузчик, Opel — все они стояли на внешнем кольце МКАД. Водитель погрузчика был в крови, но он ходил, общался, был спокойный. Погрузчик был целый, без повреждений. Помню, кто-то сказал, может, сам водитель погрузчика, что его сзади толкнула фура.

Уже позже, просматривая запись, Дмитрий понял: машина, которой он уступил дорогу в третьей полосе была та самая Mazda — через несколько секунд ее снес погрузчик. А тень, которую он заметил боковым зрением, — перелетающая через Opel Mazda.

«Все равно посадят ли его. Как нам жить?»

Всего по делу проходит четверо пострадавших. На суде они рассказали, что погибшие оказались в одной машине не случайно — каждый день они ехали на работу по одному и тому же маршруту.

— Муж 1 февраля пошел на станцию метро Малиновка, там его встречал коллега на машине и они поехали на работу. А в 11.20 моя мама мне сообщила о ДТП. Через 5 минут я позвонила в БСМП, мне сказали, что Илья в реанимации, хотя он уже умер, — рассказывает потерпевшая Кристина, вдова погибшего пассажира Mazda. Она также представляет в суде интересы двоих несовершеннолетних детей.





До трагедии супруги воспитывали трехлетнего сына, а Кристина ожидала второго ребенка — была на седьмом месяце беременности. Сейчас все заботы о детях легли на ее плечи.

— Если его (водителя фуры — прим.ред) посадят, мне от этого ни холодно, ни жарко, мне нужно поднимать детей… А как наказать?.. Строго.

Вдова погибшего в ДТП Ильи заявила иск о возмещении материальной компенсации морального вреда на общую 270 тысяч рублей: 70 тысяч на себя и по 100 тысяч на двоих детей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Еще один потерпевший, Александр, отец Ильи, оставил наказание обвиняемого на усмотрение суда и подал иск на 50 тысяч рублей. Ожидается, что потерпевшей будет признана также мать погибшего парня.

— Папа купил Mazda лет 10 назад, он хорошо водил… А про аварию мне сказали двое коллег отца — они пришли ко мне домой около 9−10 утра…, — говорит дочь погибшего Ивана Федоровича, водителя Mazda.

Девушка рассказала, что Иван Федорович жил со своей супругой Татьяной в доме на улице Космонавтов. Каждое утро он отвозил жену на работу через Партизанский проспект, а потом ехал на работу в Уручье. По дороге он забирал своего коллегу Илью.

— Прошу наказать строго. И хочу заявить иск — 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред и 850 рублей за юридическую помощь.

— Двое детей у меня было: сын погиб на переходе, а сейчас дочка Татьяна (жена водителя Mazda — прим. ред.) в ДТП, — говорит 81-летняя Тамара Трофимовна и начинает плакать. — Теперь мне не кому помочь совершенно, да и похоронить некому… Буду иск предъявлять, ведь помощи мне ждать не от кого... 150 тысяч рублей.





Все иски о возмещении материальной компенсации морального вреда потерпевшие предъявили к обвиняемому и его работодателю. Кирилл, директор компании, где работал водитель, был признан гражданским ответчиком по делу и во время заседания находился в зале суда. Кстати, деятельность фирмы сейчас приостановлена. Как рассказал сам обвиняемы, Следственный комитет «наложил на нее арест», поэтому работникам пришлось уволиться.

Родственники погибших отметили, что обвиняемый после ДТП не связывался с ними «даже для того, чтобы просто сказать, простите меня».

Сегодня суд продолжит рассмотрение дела. Ожидается, что среди прочих будет выслушан и водитель погрузчика, который вылетел на встречку.