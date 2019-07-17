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В Беларуси определен новый порядок диагностики автомобильных дорог общего пользования

18.07.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство транспорта и коммуникаций постановлением №232 от 17 июня 2019 года утвердило новую редакцию инструкции о порядке диагностики автомобильных дорог общего пользования, а также определило периодичность проведения оценки параметров при диагностике автомобильных дорог, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В Беларуси определен новый порядок диагностики автомобильных дорог общего пользования

В соответствии с документом автомобильные дороги диагностируются путем обследования конструктивных элементов автодорог и дорожных сооружений, а также путем сбора и анализа информации о параметрах и состоянии конструктивных элементов автодорог и дорожных сооружений, характеристиках транспортных потоков и прочей информации.

Диагностика автомобильных дорог производится поэтапно и включает в себя планирование и организацию выполнения диагностики автомобильных дорог; подготовительные работы; сбор исходной информации; полевые работы, работы по обработке результатов полевых работ, их анализ с оценкой транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, обоснованием и назначением ремонтных мероприятий; формирование (обновление) баз данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и дорожных сооружений.

На владельцев автомобильных дорог возложены обязанности по ежегодному планированию и организации выполнения диагностики автомобильных дорог в соответствии с установленной периодичностью проведения оценки параметров при диагностике автомобильных дорог. Также они обязаны утверждать техническое задание на работы по диагностике автодороги, в котором определяется объем этих работ, обеспечивать доступ к конструкциям и элементам дорожных сооружений для проведения полевых работ организациям, которые осуществляют диагностику автомобильных дорог. Результаты полевых работ (данные измерений) должны вноситься в базы данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и дорожных сооружений не позднее 30 календарных дней после выполнения измерений.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.

 
 
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  Министерство транспорта и коммуникаций постановлением №232 от 17 июня 2019 года утвердило новую редакцию инструкции о порядке диагностики автомобильных дорог...
 
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