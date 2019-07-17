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БАТЭ заработает на Еврокубках не менее 1,2 млн евро

18.07.2019 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе УЕФА обнародовал подробную систему распределения доходов в клубных турнирах в сезоне 2019/20. Благодаря вчерашнему выходу в второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов на последних минутах матча борисовский клуб получит не менее 1,2 млн евро. Рассказываем, как.


Фото: Reuters

Просто за участие в 1-м раунде квалификации БАТЭ получит 280 тысяч евро. Благодаря вчерашней победе эта сумма увеличилась еще на 380 тысяч евро (это уже 660 тысяч).

Следующие две недели мы будем наблюдать противостояние нашего клуба с норвежским «Русенборгом». Победа над ним и выход в третий круг реальны (тогда это еще 480 тысяч евро), но при худшем раскладе команда Баги «вылетит» в отбор на Лигу Европы, за что получит 280 тысяч евро, даже если не пройдет дальше. Таким образом, это уже минимум 660+280=940 тысяч евро.

И последнее — по системе распределения доходов УЕФА, каждая из команд, не попавших в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, в дополнение к призовым за участие в отборочных матчах получит еще 260 тысяч евро.

Таким образом, при любом дальнейшем раскладе БАТЭ в этом году заработает на Еврокубках не менее 1,2 млн евро.

 
 
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Согласно системе распределения доходов УЕФА на этот сезон.
 
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