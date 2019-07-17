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Команда Дзержинского райисполкома примет участие в велосипедном туре

18.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

20 июля 2019 года команда Дзержинского районного исполнительного комитета примет участие в областном велосипедном туре.

20 июля 2019 года команда Дзержинского районного исполнительного комитета примет участие в областном велосипедном туре, посвященном Году малой родины и 75-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, который будет проходить в Мядельском районе в учреждении образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок».

Велосипедный тур будет проходить по маршруту НДЦ «Зубренок» — курортный поселок Нарочь – Памятник погибшим воинам Великой Отечественной Войны на Мядельщине – городской пляж г.Мяделя. (общая протяженность 31 км.)



 
 
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20 июля 2019 года команда Дзержинского районного исполнительного комитета примет участие в областном велосипедном туре.
 
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