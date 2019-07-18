Председателя райисполкома наградили медалью

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня руководитель района Сергей Кулагин по решению Федерации профсоюзов Беларуси за активное социальное партнерство, создание условий для обеспечения социальных гарантий работникам района награжден юбилейной медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси».

Награду вручил председатель Горецкого районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко во время заседания исполкома.





Напомним, что 2019 год является юбилейным для профсоюзов Беларуси.

Данная медаль утверждена Указом Президента Республики Беларусь. Инициатором установления медали выступила Федерация профсоюзов Беларуси, которая в настоящее время объединяет свыше 4 млн. трудящихся.