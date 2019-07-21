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Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Мы продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

Деревня Ленино до октября 1918 года называлась Романово. Известна с XVI века, упоминается в Договорной грамоте 1523 года о перемирии между Московским государством и Великим княжеством Литовским, подписанной Василием 3 и королем Сигизмундом, входила в Оршанский уезд Витебского воеводства.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Имение Романово (сегодня – Ленино), резиденция князей Дондуковых-Корсуковых, XIX век. По ходатайству княгини Дондуковой, имевшей единственную дочь, ее зять получил 15 июля 1802 года разрешение именоваться князем Дондуковым-Корсаковым и в подарок от тещи получил имение Романово. Занялся устройством конных заводов, предавался своему любимому занятию – псовой охоте, а также посещению театра и собиранию картин и редкостей. Был членом Академии художеств, занимался благотворительностью, оказывал помощь бедным художникам. В 1918 году имение было национализировано, имущество перевезено в Горки.

 

Об этом прекрасном уголке Горецкого края сказано и написано немало. Населенный пункт с богатой историей, героическим прошлым. Столько вихрей пронеслось над этой когда-то деревней, потом переименованной по просьбе жителей в честь вождя пролетариата, позже выросшей до поселка. А нынешнее Ленино нередко получает определение «нетипичный агрогородок».

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

В чем особенность этого поселения, какова его действительность в новом статусе — рассказывает председатель местного сельисполкома Александр Минаков.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
“На мой взгляд, первые шаги к нынешнему статусу агрогородка Ленино сделало еще в прошлом веке. В 1969 году в Беларуси определили семь хозяйств для экспериментального строи­тельства. Возникла идея показать, какими должны стать села. Ленино, центральная усадьба одноименного совхоза, стало объектом комплексной застройки. Проект разработали заслуженные архитекторы БССР Г. А. Беганская и А. П. Калниньш. Здесь в значительной мере была реализована задумка строительства кооперированных зданий, когда под одну крышу «селили» и дирекцию хозяйства, и Дом культуры, и библиотеку, и сельский Совет. Это позволило снизить стоимость строительства сооружений и улучшить условия их эксплуатации”.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Комплекс педколледжа гармонично вписался в архитектурный облик поселка.

 

Немногие в стране агрогородки имеют по три учреждения образования. Местные юные жители могут здесь пройти все этапы взросления: детский сад, средняя школа. Развить таланты в школе искусств и художественных ремесел. И в педколледже, который уже больше тридцати лет готовит кадры, получить профессию педагога.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Гостиница-высотка стала общежитием.

 

В рамках госпрограммы развития села в агрогородке построили 74 современных благоустроенных коттеджа, в основном для тружеников местного сельхозпредприятия — механизаторов, животноводов, специалистов. Некоторые объекты, возведенные в былые годы, жизнь заставила перепрофилировать или перенести в другое место. Аптека разместилась в амбулатории, что удобно пациентам. Поменял адрес и комплексно-приемный пункт «Бытуслуг».

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Здание амбулатории

 

Разговариваем в здравпункте с Мариной Шибеко — девушка два года работает здесь акушером после окончания Могилевского медколледжа. Просим поделиться впечатлениями от Ленино.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
«Небольшой городок, вроде удобный, все рядом. Больше сказать сложно. Я просто здесь не живу, езжу на работу из Горок».

 

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Местные жители десятки лет свято хранят память о событиях и героях Великой Отечественной вой­ны, советских и польских воинах, погибших здесь во время известного сражения в 1943 году. И в 1968 году Декретом Госсовета Польской Народной Республики Ленино было награждено орденом «Крест Грюнвальда» второго класса.

 

В Ленино 10 семей имеют статус многодетной. В агрогородке зарегистрированы 198 детей до 18 лет, что составляет чуть больше 13% от всего населения.

 

Ирина Лиганькова, которая работает уборщицей в отделении круглосуточного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Горецкого РЦСОН, и ее муж Алексей, слесарь-сантехник участка УКПП «Коммунальник», воспитывают троих детей. Старшему Кириллу в этом году исполнится уже 18, а погодкам Богдану и Камилле — сейчас 6 и 5 лет.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
“Наше счастье — в детях, — считает Ирина Михайловна. — Решаясь на пополнение в семье, осознавали, что берем на себя большую ответственность за жизнь и развитие ребенка. Мы никогда не забываем: взрослые для детей — пример для подражания. И об этом каждая мама и каждый папа должны помнить всегда, без права на перерыв или выходной”.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Гордость жителей Ленино — возведенная миром, толокой при активной поддержке местного сельхозпредприятия во время руководства им светлой памяти Николаем Ларковичем церковь.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Прихожанки храма Зоя Лукинична Малига и Антонина Николаевна Гайдукова

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Евгения родом из Ленино, живет в Минске и регулярно бывает на родине. Девушку волнует ситуация с движением транспорта по центральной площади: «Хочется, чтобы поставили необходимые знаки, сделали разметку — это обезопасило бы детей, которые там могут играться».

 

В разговор включается Женина мама: она переживает, что в поселке больше не работает здешний ресторан. Такого места, где люди могут собраться в праздник, по ее словам, сильно не хватает. «Остался только кафетерий на несколько столов. Можно было бы поставить там бильярд, как-то организовать культурный досуг. Ведь у нас здесь немало молодых людей учится в коллежде, которым хочется куда-то сходить».

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

Острых жизненных вопросов от населения немало, признается председатель. Ленино еще и центр сельсовета с 22 населенными пунктами. Для жителей многих деревушек злободневным является вопрос подъезда к кладбищам. Вместе с руководством предприятия пытаемся помочь людям в каждой такой конкретной ситуации.

 

“Случаются неувязки по транспортному обслуживанию, — признается Александр Минаков. — Есть обращения-просьбы убрать старые, иногда аварийные деревья, заготовить дрова, установить заборы. Все это ежедневная работа с людьми. И одно из главных ее направлений — поддержание порядка, чистоты у каждого конкретного дома”.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
«Поселок красивый, хороший, меня здесь все устраивает, — говорит Светлана Макаренко. — Есть и банк, и школа, и магазины, и амбулатория. К стоматологу даже из Горок приезжают. Концерты у нас тут часто бывают интересные. «Купалье» вот недавно праздновали». Свою привязанность к Ленино она объясняет просто: где родился, там и пригодился. «Чего не хватает в Ленино? Рабочих мест, наверное. Поэтому и молодежь не слишком хочет оставаться».

 

«Здесь нужно создавать рабочие места, тогда люди будут сюда приезжать и оставаться, — считают Галина Кравцова и Инна Заря. Они рассказывают: в Ленино легко можно купить трехкомнатную квартиру меньше чем за десять тысяч долларов. И даже дешевле. Женщины тоже жалеют о закрытом ресторане, в котором раньше отмечали свадьбы, дни рождения и другие торжества.

«А так-то сам поселок аккуратный, ухоженный и уютный», — резюмируют наши собеседницы.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
“Доброном” открылся в Ленино недавно.

 

«В Ленино приезжаешь — и словно в рай попадаешь. Два озера, чистый воздух, столько зелени», — описывает свои впечатления Галина Ивановна, которую мы встретили возле школы.

 

«Поступила сюда учиться, вышла замуж, осталась работать. Была возможность уехать, но не уехала, — продолжает женщина. — Тут только жить и наслаждаться. Поселок наш чистый, люди доброжелательные». То, что закрылись универмаг и ресторан — действительно плохо, соглашается она. Галина Ивановна давно работает в местной школе. Говорит, раньше процентов тридцать выпускников оставались работать в Ленино. Сейчас эта цифра намного меньше. Несмотря ни на что, в будущее агрогородка собеседница смотрит с оптимизмом: «Проблемы есть, конечно. Но страху в этом никакого нет».

 

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино
Юные ленинские футболисты.

 

“Большинство жителей — сознательные и добро­совестные люди”, — рассказывает председатель сельисполкома. — Есть немало и таких, кто, создавая красоту собственными руками, превращает придомовые территории в свое­образные райские уголки. К образцовым могу отнести домовладения Тамары Бобровой, Александра Карпицкого и других”.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

Недавно удалось собственными силами при поддержке инициативных граждан выполнить просьбу жильцов общежития и доставить радость малышам. При активном участии самих родителей, в первую очередь Михаила Яшина и Натальи Горбачевской, оборудовали для детишек площадку для игр с качелями, песочницами, беседкой.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

Председатель признателен трудовым коллективам всех учреждений и организаций агрогородка за активное участие в субботниках, санитарных днях. “Отдельное «спасибо» нашим уважаемым дорожникам. Две главных улицы — им. В. Ленина и А. Кживонь — на балансе ДРСУ-127 и ДЭУ-75. Сельской властью достигнута договоренность с руководителями Алексеем Трантиным и Сергеем Ильяновым, и теперь проезжая часть постоянно поддерживается дорожниками в отличном состоянии”.

Существенную помощь сельской власти оказывают шефы: ЧУПП «Прометей», ПУ «Горкигаз», АТП-17, учреждение ЛТП-2.

 

 

В завтрашний день председатель сельисполкома смотрит с надеждой. “Ленино — это моя малая родина, дорогое сердцу место. Здесь родился, получал среднее образование, работал все время, за исключением нескольких лет службы в армии и учебы. И нынче стремлюсь в меру сил и возможностей приносить пользу людям. Хочется, чтобы не иссякали жизненные силы этого прекрасного уголка горецкой земли, чтобы люди, которым он дорог так же, как мне, украшали его своим трудом и заботой”.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Ленино

 

«Это называется урбанизация, процесс неизбежный», — рассуждает о ситуации с оттоком молодежи Мария Осипова, много лет проработавшая в педагогическом колледже. «Нужно обращать внимание на такие вот маленькие места. Создавать здесь производство, а не уводить его в города, — считает Мария Ивановна. — Тогда люди будут оставаться. Места ведь здесь красивые и спокойные. И доступного жилья много».

 

Над проектом работали Тамара Иванович, Михаил Левцов, Валерия Дроздовская, Сергей Владимиров


 
Теги: Минск
 
 
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  Мы продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района.     Деревня Ленино до октября 1918 года называлась Романово. Известна с XVI века,...
 
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