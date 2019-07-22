В Минске на этой неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Какие предприятия будут искать работников

Источник материала: Tut.by

В Минске на предстоящей неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Набирать персонал столичные наниматели намерены с 23 по 25 июля. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

23 июля в центре занятости, который находится по адресу улица Любимова, 14, искать потенциальных работников с 10.00 до 12.00 будут представители таких предприятий, как Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, Хлебозавод № 6 филиал КУП «Минскхлебпром», филиал «Сантехгазмонтаж» предприятия «Минскремстрой», ремонтно-строительные филиалы «Минскремстрой», а также «Данипол», «Флайзис».

В среду, 24 июля, в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите (ул. Я. Коласа, 69) с 10.00 до 12.00 искать работников будут представители таких организаций, как отдел департамента охраны МВД по Первомайскому району Минска, ремонтно-реставрационный филиал ОАО «Минскремстрой», ремонтно-строительные филиалы ОАО «Минскремстрой», а также «Флайзис», «ПрофРезервГрупп».

25 июля в центре занятости, который находится по адресу улица Щербакова, 32, искать потенциальных работников будут представители таких организаций, как ООО «БНК КВСтрой», управление механизации УП «Минскметрострой», ремонтно-строительные филиалы ОАО «Минскремстрой», «Флайзис».