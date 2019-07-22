ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на этой неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Какие предприятия будут искать работников

23.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на предстоящей неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Набирать персонал столичные наниматели намерены с 23 по 25 июля. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

23 июля в центре занятости, который находится по адресу улица Любимова, 14, искать потенциальных работников с 10.00 до 12.00 будут представители таких предприятий, как Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, Хлебозавод № 6 филиал КУП «Минскхлебпром», филиал «Сантехгазмонтаж» предприятия «Минскремстрой», ремонтно-строительные филиалы «Минскремстрой», а также «Данипол», «Флайзис».

В среду, 24 июля, в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите (ул. Я. Коласа, 69) с 10.00 до 12.00 искать работников будут представители таких организаций, как отдел департамента охраны МВД по Первомайскому району Минска, ремонтно-реставрационный филиал ОАО «Минскремстрой», ремонтно-строительные филиалы ОАО «Минскремстрой», а также «Флайзис», «ПрофРезервГрупп».

25 июля в центре занятости, который находится по адресу улица Щербакова, 32, искать потенциальных работников будут представители таких организаций, как ООО «БНК КВСтрой», управление механизации УП «Минскметрострой», ремонтно-строительные филиалы ОАО «Минскремстрой», «Флайзис».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на предстоящей неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Набирать персонал столичные наниматели намерены с 23 по 25 июля. Об этом сообщили в комитете по...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Биту взял на всякий случай». Родные водителя Porsche о его конфлитке с доставщиком пиццы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика