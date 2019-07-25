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Как и кто проверяет стройки к 1000-летию Бреста

26.07.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Гость «БВ», – начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области Виталий Лебедь.

Как и кто проверяет стройки к 1000-летию Бреста

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Актуальность нашей встречи в том, что специалисты инспекции сопровождают возведение всех объектов к тысячелетию Бреста.

– Виталий Алексеевич, расскажите о задачах, которые решает инспекция.

– Основная наша задача состоит в контроле и надзоре за установленным порядком строительства. В частности, мы выдаем разрешения заказчикам на производство строительно-монтажных работ, а также заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. То есть сопровождаем процесс от начала работ до их завершения. 

Как и кто проверяет стройки к 1000-летию Бреста


Принимаем также участие в разработке технических нормативных правовых актов и методических документов в области строительства, участвуем в работе комиссий по расследованию причин строительных аварий, а также разрушений зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов.

В соответствии с нормативной базой объекты строительства делятся на 5 классов сложности. Первые четыре мы контролируем. Речь о мостах, аэродромах, жилых домах, детских садах, школах, больницах и поликлиниках и многих других объектах, на которых должна быть обеспечена безусловная безопасность людей и которые подлежат регистрации и контролю стройнадзора при их возведении. 

– Из каких подразделений состоит инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области?

– Она включает в себя три зональных отдела. Самый большой в Бресте, который расположен на улице Гоголя 1, Г. Есть еще Барановичский и Пинский. Сообща ведем строительный надзор по всему региону. 

К слову, сегодня Барановичи и Пинск входят в десятку городов Беларуси, развитию которых по решению Главы государства, как и Орше, уделяется приоритетное внимание. По этим городам существует достаточно много программ развития, реализация которых находится в поле нашего зрения. 

Как и кто проверяет стройки к 1000-летию Бреста


– Жителей Бреста интересует тема безопасности объектов уже возведенных и еще строящихся к 1000-летию Бреста. В том числе вопрос о будущей функциональности Западного обхода был адресован главе города Александру Рогачуку во время его встречи с брестчанами в прошедшую субботу. Как Вы оцениваете ход строительства этого объекта с точки зрения его будущей безопасности?

– Начну с того, что в поле зрения наших специалистов в первом полугодии было более тысячи объектов в Брестской области, в том числе и строительство которых приурочено к миллениуму Бреста. 

Общеизвестно, что в план мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь, включено 117 объектов, из них 81 объект капитального ремонта жилищного фонда. С начала их строительства и ремонта нами осуществлено 443 посещения, в ходе которых выявлялись нарушения и дефекты, на устранение которых выданы рекомендации и предписания. Применялись и административные санкции. По состоянию на первое июля в инспекции зарегистрировано 99 объектов. 

Контроль строительства Западного обхода – это пример нестандартной ситуации для нас, так как проектирование его идет параллельно с возведением, что требует четкой взаимосвязи со всеми задействованными организациями. По другим объектам, нами, как правило, контролировались уже готовые проектные решения. 

На встрече Александр Рогачук, отвечая на вопрос о Западном обходе, сказал, что объект будет пропускать любой транспорт. Могу с уверенностью сказать, что, исходя из проектных решений, которые прошли экспертизу, каких-либо ограничений по использованию конструкции Западного обхода нет. А любой путепровод – это стратегическое строение, которое испытывается под серьезные нагрузки. Единственный момент – скоростные режимы будут корректироваться, но это уже зона ответственности специалистов по организации дорожного движения из государственной автомобильной инспекции. 

– Возможно, тревога брестчан была вызвана возведением на кольце Западного обхода дополнительных опор?

– Многие брестчане замечали стоящие на кольце путепровода груженые песком 30-тонные МАЗы, по 8-10 штук одновременно в одной точке. Это специалисты белорусского дорожного научно-исследовательского института из Минска проводили испытания полотна. Именно они курируют вопросы испытаний всех путепроводов и мостов в нашей стране. Снизу и сверху монолитного кольца ставилось специальное оборудование для измерения деформации. 

Соизмерялась полученная картина напряжения на дорожное полотно по факту с заявленной. Так вот, на основании полученной информации потребовались определенные конструктивные мероприятия. Было решено установить ряд дополнительных опор, которые на первом этапе не позволяли сделать наличие определенных инженерных сетей и другие факторы. Добавлю, что БелДорНИИ с самого начала ведет научное сопровождение этого объекта.

В свою очередь, госстройнадзор продолжает контролировать качество проводимых здесь работ. Выявляемые недостатки не обязательно были связаны с безалаберностью. Где-то были и упущения в работе с конкретными узлами, на что нами обращалось внимание, и работы приводились в соответствие с проектом. На объекте работает очень много организаций, и это также один из сложных аспектов строительства Западного обхода, так как у каждой из них своя специфика. Для того чтобы обменятся опытом, чтобы прийти к единому знаменателю выполнения работ, еженедельно проходили штабы, а последнее время они стали ежедневными. 
Не секрет, что безопасность написана кровью, поэтому никто с этим на объекте не шутит. Считаю, что опробовать Западный обход можно будет уже в следующем месяце. 

– Можно ли говорить о каких-либо особенностях надзора и контроля при возведении Кобринского моста?

– Безусловно. Его реконструкция проходила без остановки транспортного трафика. Работы велись в стесненных условиях, и объем их здесь был очень большой. Все технологические моменты нами контролировались, и заявленные требования к конструкциям здесь были полностью выполнены. Строительство – это такой живой механизм, где правят нормативы, которых нужно жестко придерживаться. Были на этом объекте с нашей стороны замечания по технологии и качеству, которые по ходу исправлялись. В частности, вопросы по гидроизоляции того же перехода под путепроводом. И сейчас, когда путепровод сдан и полностью открыт, брестчане и гости города уже оценили удобства получившейся дорожной развязки, да и всей пешеходной зоны.

Если говорить о других объектах, то послезавтра будет сдаваться пожарное депо, строительство которого мы сопровождали, как и станции скорой помощи на улице Суворова. Она уже работает на полную мощь, и уверенно можно сказать, что ничего похожего по структуре здания и удобству подъезда к нему, его красоте в городе не было. Распахнул двери новый автовокзал, заключение о соответствии которого проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности мы недавно подписали. Единственный момент, который пока не решен, это взаимосвязь его с железнодорожным вокзалом посредством подземного перехода.

Пока средств и технических возможностей для реализации идеи не нашли, но в будущем, я думаю, она будет реализована. 

– В зоне ответственности Ваших подчиненных жилищный фонд, к качеству возведения которого есть немало нареканий граждан. Насколько они объективны?

– Брестский регион исконно славился тем, что в нем выполнялась программа по строительству жилого фонда, который у нашей инспекции на особом контроле. По этому полугодию в области предусмотрено возведение 57 многоэтажных жилых домов. На каждом из них не менее одного раза в месяц наши специалисты обязательно бывают. В настоящий момент принципиальных разногласий с подрядными организациями нет. Все наши предписания и пожелания по замечаниям будущих жильцов, если они в рамках закона, выполняются. Мы всегда обращаем внимание, чтобы в технических паспортах на стадии проектирования было отчетливо прописано, как эксплуатировать здание. Я бы сравнил этот процесс с эксплуатацией автомобиля. Нужно четко придерживаться инструкций, чтобы здание служило долго. К сожалению, на деле порой всё получается наоборот.

С каждым из граждан, получающих жилье, работать не просто из-за их индивидуального видения того, каким должно быть качество строительных работ. Если человек не сведущ, то любая трещина зачастую рассматривается им как разрушение дома. А если брать строительные нормы и правила, по которым возведен почти весь Брест, то они предполагает образование трещин от 1,6 до 2 миллиметров. Бывают, ситуации, когда недобросовестные организации, выполняя обследования жилья, создают у граждан излишний ажиотаж, когда предпосылок разрушения зданий попросту нет. 

Большая проблема и в том, что граждане не умеют работать с вентиляцией, а пластиковые окна не способствуют естественному проветриванию помещений. С другой стороны, есть и проектные упущения, что создает много эксплуатационных проблем, а также вызывает массовые жалобы граждан. 

– Бывали ли случаи, когда итогом ваших проверок строительные объекты прекращали свое существование?

– В прошлом году здание строящегося магазина на улице Рябиновой в Бресте, в том числе и по нашим рекомендациям, был снесено. Речь о строившемся частной фирмой продовольственном двухэтажном магазине, который рассчитывался на 150-200 посетителей. Обследовавшая его минская организация дала добро на эксплуатацию, и их заключение оказалось натянутым. Очень много на объекте оказалось не совместимых с жизнью здания дефектов. 
 

В заключение хотелось бы заметить, что сегодня мы наблюдаем реальное оживление строительной отрасли, и она дает толчок развитию других отраслей, что не может не радовать. В этой связи и нагрузка на наших специалистов растет, но это хорошо, когда есть работа. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Гость «БВ», – начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области Виталий Лебедь. Автор фото: Алексей ГАНЧУК ...
 
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