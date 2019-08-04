В районе появились первые «тысячники»

Первую свою тысячу тон зерновых и рапса нового урожая в районный каравай внес Александр Сорока, комбайнер СПК «Первомайский» ОАО «БелАЗ. На комбайне КЗС-1218 он намолотил 1078 тонн, тем самым став первым «тысячником» по намолоту (по состоянию на 2 августа).





Дмитрий Лагунчик, водитель ОАО «Озерицкий-Агро», записал на свой счет 1044,2 тонны перевезенного зерна.





Прямо на рабочих местах тружеников уборочной кампании поздравил заместитель председателя Смолевичского райисполкома Руслан Анфимович Михалевич.





— Вырастить хлеб всегда было и есть очень непростой задачей, — обращался со словами признательности к первым «тысячникам» Руслан Анфимович. — Разрешите от имени руководства района поблагодарить за трудолюбие, терпение и мастерство. Здоровья вам крепкого, благополучия, успехов в работе и других начинаниях. И пусть эта «тысяча» будет только началом, а мы обязательно приедем и поздравим вас еще раз.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.