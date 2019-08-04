Чудеса Бали по цене в разы ниже, чем у туроператоров. Солигорчане поделились своими лайфхаками путешествий

Источник материала: Слуцк Город





Многие помнят нашумевшее видео Чумадановой (Кристины Клезович) о Слуцке. В своём Instagram @89bananawow она часто рассказывает о путешествиях по миру, делится советами и впечатлениями о самых необычных местах. Путешествует Кристина вместе со своим молодым человеком, Павлом...

27-летний Павел @p4vel_fox из Солигорска работает шахтёром на Краснослободском руднике 5-го рудоуправления «Беларуськалий». Он рассказал SG о путешествиях в Индонезию и на остров Бали, о встрече с древними варанами и восхождении на вулкан, о местных жителях и финансовых затратах. Но начал с небольшого предисловия.





— Путешествовать по-настоящему я начал после встречи со своей «половинкой». Оказалось, у нас обоих неутолимая жажда приключений. Шёл 2014 год, и мне захотелось сделать День рождения любимой незабываемым. Я задумал путешествие на завораживающую своими видами Кубу. Эта поездка и стала отправной точкой для путешествий в труднодоступные уголки нашей планеты. И сейчас у нас за плечами 20 стран.

Конечно, был опыт и привычного «пакетного» туризма: в Турцию, Египет. Но во время посещения этих прекрасных стран у нас было чёткое ощущение связанных рук. Именно

поэтому мы решили выйти за рамки обыденности и стали задумываться о самостоятельных путешествиях в отдаленные уголки Земли.

Критерии выбора путешествий были следующими:

1. Первоочередным правилом для нас стал выбор государств, не присущих для «пакетников». Либо добираться в те места, куда они не смогут.

2. Попасть туда, где максимально сохранились древние обычаи и традиции - ознакомиться с ними и посмотреть повседневную жизнь местных жителей.

3. Стараться посещать страны, для которых гражданам Республики Беларусь не нужна виза или её не сложно получить.

4. Посетить страны с практически нетронутой природой, где вмешательство в неё со стороны человека минимально.

5. Увидеть чудеса света, старые и новые.

6. Подбирать страны, в которых для местных жителей вы не будете «ходячей мишенью». Но если сильно хочется посмотреть такую страну, максимально не привлекать к

себе внимание во избежание проблем.

себе внимание во избежание проблем. 7. Выбирать страну для путешествия исходя из своих финансов.

8. Выбирать страну исходя из сезонности.

Опираясь на критерии из этого списка на данный момент мы успели посетить Индонезию, Малайзию, Шри-Ланку, Мальдивы, Испанию, Аргентину, Бразилию, Филиппины, Китай, Вьетнам и Мальту - это из тех стран, куда наше население обычно не ездит.

Кстати, при посещении более 20 стран мы прививались всего один раз, не считая стандартных прививок, которые делают нам в наших учреждениях. Перед поездкой в Бразилию мы сделали обязательную для посещения этой страны прививку от жёлтой лихорадки.





Бали ждёт

Много раз мы видели по телевизору и в интернете ролики со «сказочного острова» Бали. Естественно, пришли к выводу, что хотим незамедлительного его посетить. Остров находится в Индонезии, и туристам из Беларуси виза не нужна. Правда, если ехать на время не больше 30 дней. Так что этот вариант идеален, чтобы не переплачивать лишние деньги за «воздух». Готовились обычно.

Выгодные авиабилеты искали на сайтах:

1 .Aviasales.ru

2.Ozon.travel

3.Skyscanner.ru

4. tutu.ru

Жильё бронировали через:

1.www.booking.com

2.www.airbnb.ru

3.www.agoda.com

4.ww.ru.hotels.com

Координаты топовых достопримечательностей нашли в интернете, и, чтобы быть всегда мобильными в передвижениях, установили на телефон программу Maps.Me. Это оффлайн-карты, которые позволяют ориентироваться в незнакомой стране без доступа к сети.





Перелет

При бронировании авиаперелетов необходимо понимать, что при покупке прямого рейса из точки А в точку Б цена будет гораздо выше, чем при покупке рейса с пересадкой в какой-либо из стран. Этим мы и воспользовались, купив билеты на борт одной из лучших авиакомпаний Emirates 5 с пересадкой в Дубае (ОАЭ).

Для сравнения: прямой рейс из Москвы до Денпасар (Бали) составляет порядка 12,5 часов, а с пересадками - 17-18 часов. Но, поскольку летишь одной из лучших авиакомпаний, нет никаких трудностей. Время пролетает быстро, персонал работает на высоте, кормят очень вкусно и есть выбор. Самолёты новые, есть встроенные в кресла мониторы с сенсорным управлением, большой перечень фильмов и сериалов с русским переводом, музыка. Главное отличие от других малобюджетных компаний в том, что здесь на борту кормят минимум два раза, разливают качественный алкоголь и выдают каждому клиенту комплекты для комфортного путешествия (зубная щётка, маленькая паста, тёплые носки, маска для сна, наушники, покрывало).





Бали встречает

Долетели с комфортом, и на выходе из аэропорта на нас набросились буквально толпы... таксистов, которые не отстали от нас, пока мы не ушли за 300 метров от аэропорта. И, как это обычно бывает, вдали от аэропорта мы арендовали такси, которое стоило в 10 раз дешевле. Правда, когда сели, указали таксисту ехать по счётчику, ведь часто туристов обманывают - договариваются об одной цене, а в конце пути требуют в несколько раз больше, несмотря на договорённость.

Прибыв в отель, мы приятно удивились: он был выполнен в Индонезийском стиле, с большими лоджиями, красивым бассейном с водой бирюзового цвета (от которой не

пахло хлоркой), множеством статуй балийских божеств и огромным количеством зелени. Персонал очень приветливый и дружелюбный, отзывающийся на любую вашу

просьбу и реагирующий незамедлительно, при этом не требуя денег взамен. Они и подсказали, куда нам стоит отправиться в первую очередь - самый большой водопад

на Бали - Sekumpul waterfall.

Не успев разложить свои вещи, начали забивать точки на карту в телефоне. Когда узнали расстояние до водопада, решили, что отправимся туда чуть позже, а вначале исследуем близлежащие пляжи. Первым был пляж Куты на юге острова Бали в Индонезии.

Эта туристическая зона известна своей оживленной атмосферой и идеальными условиями для серфинга в Индийском океане. Любителей этого спорта, и особенно новичков, здесь привлекают высокие волны. Можно взять напрокат доску и записаться на урок, что я и сделал. Но быстро понял, что серфинг-спорт не для меня, поэтому отправился плавать с маской. Я и не предполагал, что меня ждёт… В процессе снорклинга (плавания с трубкой у поверхности воды) меня захватило подводное течение, которое тянуло меня за собой - всё дальше и дальше от берега, не было никакой возможности подняться и сделать глоток свежего воздуха. Я растерялся, запаниковал и уже выбился из сил, как вдруг кто-то схватил меня за руку и вытащил из воды. Это был парень моего возраста, который катался на сёрфе неподалеку от меня. Мой спаситель оказался сыном Российского посла в Индонезии по имени Роман. Пообщавшись, мы поняли, что собираемся посетить одну и ту же достопримечательность.





Вулкан Батур

Гунунг-Батур — вулкан расположен на северо-востоке острова Бали. Высота над уровнем моря: 1717 м. Последнее извержение было в 2000 году. Оговорив все детали с Ромой, договорились отправится к вулкану на следующий день. И чтобы сократить расходы, заранее арендовали мощные скутеры Honda Vario 150.

В итоге собралась компания из 6 человек, три девчонки и три парня, и мы отправились в путь. Хоть и ехали, соблюдая все правила, используя защитные шлемы, это не помогло. В одном из населённых пунктов нас накрыла полицейская облава. Местная полиция частенько устраивает такие рейды с целью обогащения. И на тот момент я не знал, что можно дать откат в размере 100 000 индонезийский рупий ~ около 7$...

Всё бы ничего, только была проблемка: я никогда не обучался вождению и, соответственно, не имел водительских прав. Полиция требовала документы, стала повышать тон и запугивать, а мы притворялись будто ничего не понимаем.

Лайфхак: в таких странах лучше всего никогда не носить с собой документы, максимум ксерокопии паспортов на случай аренды транспорта. Вы можете сказать, что потеряли документы, забыли в отеле или это ваш последний день отдыха, мол завтра улетаем домой. Как правило, это работает. Ведь иначе можно оставить свой единственный билет на Родину у незнакомых людей в незнакомой стране.

Через пару минут нас догнал Роман и решил вопросы с полицией. В очередной раз он выручил меня, и мы продолжили свой тернистый путь к вулкану.





В процессе езды ребята дважды пробивали колёса на разных банках. А один раз прямо на дороге порвался ремень привода.

Но это совсем не помешало нам, так как добрейшей души балийцы сразу же бросались помогать. Находили мастеров или необходимый материал для оперативного ремонта. К слову, на вулкан мы собирались взбираться самостоятельного, начитавшись блокбастеров в интернете. Нам очень захотелось попробовать проскочить мимо местных гидов. Пока я катался в окрестностях, постоянно слышал: «Хеллоу, вэр а ю гоинг?».

«Джаст лук эраунд», — пытались отмазаться мы. В основном нам удавалось уезжать от них, но попались два гида, которые ездили за нами по пятам. Мы начали накручивать круги, и один из них вскоре отстал, не желая тратить топливо в пустую. Другой же преследовал нас до конца, периодически созваниваясь с кем-то и говоря наше местоположение. В итоге мы остановились и прямо спросили, чего он хочет. Предложил помочь нам шестерым подняться за 600 000 рупий (около 43$) за человека. Мы пытались объяснить ему, что максимум можем дать ему по 200 000 (14$), но он настаивал на своём.

После 15 минут торгов, мы сошлись на 250 000 (18$ с человека). Гид сказал ехать за ним и оставить байки в замаскированном месте, так как его конкуренты могли нам пропороть колёса, пока мы будем на вулкане. Восхождение началось в 2 часа ночи и продолжалось больше полутора часов, так как девчатам периодически нужно было отдохнуть и перевести дыхание с непривычки. При этом нас несколько раз обгоняли местные, несущие большие бидоны с водой и газовые баллоны. Они несли всё на головах...

Удивительно, как такие маленькие люди способны переносить в гору предметы, чей вес почти равен их, причём не сбивая дыхания. По мере подъема становилось всё холоднее, к счастью, мы заранее учли все нюансы: взяли с собой ветровки, свитера, удобную обувь, воду, немного еды. С вершины можно было рассмотреть сотни маленьких сияющих огней. Светились окна в домах местных жителей.

Это зрелище в очередной раз напомнило о могуществе и необузданной силе природы. Ведь при извержении вулкана у людей живущих так близко мало шансов… При этом рядом виднелись ещё два действующих Вулкана, утопающих в облаках: Абанг и Агунг.





Нам показалось, наша компания прибыла на вершину первой. Но, когда начало светать, оказалось что нашлись более отчаянные туристы. Они не успели на рассвет днём ранее, поэтому разбили палаточный лагерь и ночевали прямо на вулкане, ожидая следующего восхода. Чего ни сделаешь ради красивых фото на память :)

В предрассветном умиротворении стали проявляться голоса людей на разных языках и множество фонариков, сопровождающих их - это шли другие туристы со своими гидами. Поняв, что смотровая площадка на самой вершине не резиновая, мы начали занимать места как можно ближе к обрыву, который был устлан облаками. Наконец-то спустя 5 минут началось то самое яркое событие, ради которого мы все приехали сюда. Sunrise...

Такую красоту трудно описать словами и передать на фото. Это нужно видеть только своими глазами. Чтобы прочувствовать на себе первые тёплые лучи солнца, поднимающегося над горизонтом, ветер такой силы, что тебя немного подталкивает, заставляя двигаться по разным местам этого природного произведения.

Как бонус, здесь же можно пообщаться с обезьянами и покормить местных очень худых собак.





Комодские «драконы»

После восхождения на действующий вулкан, мы посчитали своим долгом посетить одно из новых чудес света - Комодский национальный парк.

Чтобы отправится туда, нужно сразу попасть в город и порт Лабуан Баджо (Labuan Bajo), который находится в западной части индонезийского острова Флорес. Основная миссия города – быть перевалочным пунктом от международных аэропортов Индонезии к круизам на остров Комодо. Лабуан Баджо поразил нас своими нереальными водными турами. Прибыв в свой отель, мы сразу же отправились узнавать о стоимости туров и расспрашивать о местах, которые можно посетить. Нам приглянулось два варианта:

1.Kanawa Island 2.Manta point 3.Padar Island Стоимость его от 600 000 рупий (43$ за человека) на традиционной лодке и 1 200 000 рупий (86$ за человека) на скоростной лодке.

1.Komodo Island 2.Flying Fox 3.Pink Beach 4.Rinca Island. Стоимость его - от 650 000 рупий (47$ за человека) на традиционной лодке и 1 300 000 рупий (93$ за человека) на скоростной лодке.

Это были самые выгодные цены среди многих турагенств, потому мы и решили взять себе оба тура. На следующий день мы упаковали рюкзак с расчётом, что едем на сутки. Старт в 9:00 а возвращение в 17:00, в стоимость наших билетов входило оборудование для снорклинга (ласты, маски, трубки), четырёхразовое питание на лодке, холодильник с водой. Прибыв в порт до нас всё ещё не могло дойти, почему туристы отправляющиеся с нами, с собой забрали все свои вещи из отелей...





И, только спросив ребят из Португалии, меня осенило: мы попали на двухдневный тур с ночёвкой на лодке со стартом в 9:00 и прибытием назад на следующий день в 18:00. Именно поэтому цена так значительно упала. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Лодка уже отплывала, а времени ждать, пока мы заберём свои вещи из отеля, не было. Португальцы, поняв в чём дело, сказали что в случае необходимости помогут нам всем чем понадобится.

Благо, мы всегда продумываем всё наперёд. С собой у нас были запасные вещи для смены, обувь для трекинга и порядка 65$ в местной валюте на непредвиденные расходы. Мы осмотрели лодку, и стало понятно, что эти два дня без всех наших вещей тут не так уж страшны. Лодка хоть была не в «лакшери» исполнении, но тут было 2 чистых туалета и 2 душа, 2 каюты с двухуровневыми двухспальными кроватями, 1 каюта с четырьмя двухспальными кроватями для компаний. Палуба, сделанная под столовую с термосами для горячей и холодной воды (кофе, чай). А на втором этаже было место для отдыха с мешковатыми сиденьями под навесом от солнца и непогоды.

Об этом двухдневном туре мы читали в интернете, но цены были там просто нереальные - порядка 1500$ за 4-5 дней, а тут почти задаром попали сюда, приём сами того не зная. Повидав немало красоты в других странах, мы были поражены красотой здешних мест. Больше всего понравилось заниматься снорклингом рядом с огромными мантами (вид крупных скатов - «морской дьявол»). Они будто подводные птицы, которые грациозно передвигаются под водой. Даже когда ныряешь к ним поближе, они сами с интересом разглядывают вас, оценивая ваши намерения. И вот мы добрались до главной точки нашего тура - Комодского национального парка с знаменитыми варанами, которых местные гордо называют «драконы».





При встрече с ними перехватывает дыхание. Огромные ящеры ведут себя по-хозяйски, ведь находятся тут на вершине пищевой цепочки. Передвигаются как хотят, по тому же принципу и питаются. Посещая это место, нужно соблюдать элементарные правила безопасности: ходить аккуратно, не привлекая к себе внимание, не создавать шум, и не курить, так как во время «высокого» сезона много сухой травы.

Но вернёмся к варанам. В дикой природе ареал этого вида сильно сократился из-за человеческой деятельности, из-за чего его внесли в Международный союз охраны природы со статусом «Уязвимый». Комодские вараны защищены индонезийским законодательством, и ради их сохранения был создан национальный парк Комодо.









Наши впечатления от пребывания на Бали и в целом в Индонезии

По прибытии в Индонезию попадаешь в другой мир, совсем не похожий на наш. Когда мы странствовали по Индонезии, мы, сами того не замечая, переживали второе рождение. Мы то и дело попадали в новые для себя ситуации, дни наши были долги, вокруг чаще всего звучал неведомый нам язык. Ощущали себя подобно младенцу, только что покинувшему материнскую утробу.

Мы, как и он, уделяли гораздо больше внимания тому, что нас окружает, и от этого зависело, выживем мы или нет. Мы были открыты для людей, ведь только они могли прийти к нам на помощь в трудную минуту. И мимолетную милость богов воспринимали с ликованием, и будем помнить её до конца дней своих. И в то же время, поскольку всё для нас было в новинку, замечали красоту и было счастливы тому, что живём.

Отдельно хотелось бы уделить внимание людям живущим в этой экзотической стране. Каждый раз, идя по улице, пляжу, проезжая на транспорте, увидев вас, местные всегда улыбнутся, спросят как дела. Если у вас возникнут какие-то трудности, они всегда посчитают своим долгом помочь, такие уж они добрые люди. Единственные из них, кто может отличаться агрессией - это некоторые представители турагентств и зазывалы, которые хотят с вас деньги за парковки, за проезд в общественных местах - там, где нахождение для всех людей бесплатно. Часто можно проигнорировать их, делая вид, что вы не понимаете о чём идёт речь и продолжить свой путь.





Лайфхаки

1.Прибывая в чужую страну, не спешите менять все деньги сразу - в аэропорту зачастую курс гораздо ниже, нежели за его пределами.

2.Желая добраться до своего жилья, не забывайте, что у многих отелей есть функция трансфера из аэропорта и в аэропорт, можно заранее договориться об этом.

3. Если вам понадобился транспорт до вашего отеля, необходимо отойти подальше от оживлённых мест, где собираются таксисты - тогда вы сможете договориться о более низкой цене.

4. Когда арендуете транспорт, ни в коем случае не оставляйте свой паспорт. Можете оставить, копию сделанную заранее, либо разрешить сделать копию вашего паспорта при вас.

5. При аренде авто или мотоцикла: сфотографируйте все царапины и изъяны на телефон прямо при владельце.

6. Если желаете, чтобы ваш багаж всегда был целым, тогда вам необходимо при сдаче его в аэропорту сказать, что внутри есть «fragile» (хрупкий багаж), аккуратное отношение к нему обеспечено.

7. Обычная пищевая пленка дешевле, чем услуги по обмотке багажа в аэропорту.

8. Берите с собой 2-3 банковские карты и храните их в разных местах. Если вы потеряли основную карту или у вас ее украли, спокойно заблокируйте ее, переведите деньги на вторую карту и продолжайте ваше путешествие.

9. Всегда берите с собой в аптечку лекарства широкого назначения. Ведь никогда не знаешь, что именно с тобой произойдет.

10. Экскурсии от туроператора дороже в 2-3 раза, а выполняются теми же компаниями, с которыми сотрудничают уличные агентства.

11. Вставайте с рассветом. Тогда вы увидите достопримечательности без огромных толп туристов и насладитесь их величием, а не шумом детей и разговорами гидов.

12. Из любого аэропорта мира можно добраться экономно на автобусе, а не на такси. Посмотрите в Гугле, автобусы каких компаний ходят до центра города и где искать остановку.

13. Жилье на 2-3 линии от пляжа стоит в 2-3 раза дешевле, чем на первой линии. Гулять до пляжа не только экономно, но и полезно для здоровья.

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