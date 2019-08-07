ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уборочная под контролем Госавтоинспекции

07.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Уборочная под контролем Госавтоинспекции

Профилактические мероприятия в сельском хозяйстве в связи с проведением уборочной кампании проводят сотрудники Госавтоинспекции Шарковщинского РОВД. Усилен надзор за соблюдением водителями сельхозтехники Правил дорожного движения, развернута широкая информационно-разъяснительная работа, проводятся рейды.

Участие в проведении предрейсового контроля перед выездом водителей и механизаторов на линию является важным направлением в обеспечении безопасности дорожного движения с участием сельскохозяйственной техники. Так, 2 августа в ОАО «Шарковщинский агротехсервис» госавтоинспектор ОГАИ Шарковщинского РОВД Евгений Лутохин провел контроль перед выездом сельскохозяйственной техники в поле. Нарушений не было выявлено.

Необходимо отметить, что за нарушение порядка допуска к управлению транспортного средства лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств водителя в состоянии алкогольного опьянения, либо не имеющего права управления, либо не прошедшего медицинское освидетельствование предусматривается административная ответственность — штраф от 8 до 45 базовых величин.

Только совместные усилия каждого участника дорожного движения, руководителей и работников сельхозпредприятий дадут положительный результат в обеспечении безопасности дорожного движения.

Елена АНАНИЧ.

Уборочная под контролем Госавтоинспекции Уборочная под контролем Госавтоинспекции

Comments are closed.

« Колькасць перадавікоў уборачнай кампаніі 2019 года павялічваецца
Сумленна і шчыра працуюць хлебаробы ААТ «Буеўшчына» »
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика