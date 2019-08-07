Уборочная под контролем Госавтоинспекции

Источник материала: Клiч Радзiмы

Профилактические мероприятия в сельском хозяйстве в связи с проведением уборочной кампании проводят сотрудники Госавтоинспекции Шарковщинского РОВД. Усилен надзор за соблюдением водителями сельхозтехники Правил дорожного движения, развернута широкая информационно-разъяснительная работа, проводятся рейды.

Участие в проведении предрейсового контроля перед выездом водителей и механизаторов на линию является важным направлением в обеспечении безопасности дорожного движения с участием сельскохозяйственной техники. Так, 2 августа в ОАО «Шарковщинский агротехсервис» госавтоинспектор ОГАИ Шарковщинского РОВД Евгений Лутохин провел контроль перед выездом сельскохозяйственной техники в поле. Нарушений не было выявлено.

Необходимо отметить, что за нарушение порядка допуска к управлению транспортного средства лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств водителя в состоянии алкогольного опьянения, либо не имеющего права управления, либо не прошедшего медицинское освидетельствование предусматривается административная ответственность — штраф от 8 до 45 базовых величин.

Только совместные усилия каждого участника дорожного движения, руководителей и работников сельхозпредприятий дадут положительный результат в обеспечении безопасности дорожного движения.

Елена АНАНИЧ.