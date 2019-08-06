Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов 6 августа 2019 г. №27

Об информировании граждан о работе по подготовке и проведению выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

В целях единообразного применения положений части второй статьи 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный кодекс), предусматривающей информирование граждан о работе по подготовке и проведению выборов избирательными комиссиями, местными представительными, исполнительными и распорядительными органами, Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 33 Избирательного кодекса ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В период подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее – Палата представителей) информация о работе по подготовке и проведению выборов публикуется в газетах, учредителями которых являются областные, Минский городской, районные, городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты (далее – местные газеты), и размещается на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет указанных исполнительных комитетов, а также местных администраций районов в городах*(далее – интернет- сайты) в специально созданной рубрике «Выборы 2019».

Рубрика «Выборы 2019» открывается на интернет-сайтах в трехдневный срок со дня официального опубликования Указа Президента Республики Беларусь о назначении выборов депутатов Палаты представителей.

Баннер рубрики «Выборы 2019» оформляется по образцу согласно приложению 1 и располагается на главных страницах интернет-сайтов.

В рубрике «Выборы 2019» размещается адресация (гиперссылка) на интернет-сайт Центральной комиссии.

* При отсутствии собственного интернет-сайта информация размещается на веб-странице интернет-сайта вышестоящего местного исполнительного и распорядительного органа.

Содержание рубрики «Выборы 2019» на интернет-сайтах определяется:

областного, Минского городского исполнительного комитета согласно приложению 2;

районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе согласно приложению 3.

В местных газетах информация по вопросам подготовки и проведения выборов в Палату представителей публикуется в следующем порядке и сроки: Указ Президента Республики Беларусь о назначении выборов – в ближайшем выпуске местной газеты после официального опубликования Указа;

сообщение об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей и сведения об избирательном округе (округах), образованном на соответствующей территории (с указанием наименования, номера, границ, числа избирателей и места нахождения окружной избирательной комиссии), – в ближайшем выпуске местной газеты после принятия постановления Центральной комиссии об образовании избирательных округов;

решение об образовании участков для голосования на соответствующей территории (с указанием границ каждого участка, места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования) – в десятидневный срок со дня принятия решения;

решение об образовании областной, Минской городской, окружных, участковых избирательных комиссий на соответствующей территории (с указанием фамилии, имени, отчества каждого члена комиссии, способа выдвижения в состав комиссии, места нахождения и номеров телефонов комиссии) и информация о режиме их работы – в семидневный срок со дня принятия решения;

решения об определении на соответствующей территории:

мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей;

помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями;

мест для проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования) в целях осуществления предвыборной агитации;

мест для размещения агитационных печатных материалов

– в ближайших выпусках местных газет после принятия решений;

сведения о кандидатах в депутаты Палаты представителей, баллотирующихся по избирательным округам, образованным на

соответствующей территории (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, должности (занятия), места работы и места жительства, партийности, доходах и имуществе (по решению окружной избирательной комиссии), имевшейся судимости при наличии), – в ближайшем выпуске местной газеты после завершения регистрации кандидатов;

сообщение об открытии кандидатом в депутаты Палаты представителей специального избирательного счета для формирования собственного избирательного фонда (с указанием реквизитов счета) – в ближайшем выпуске местной газеты после поступления в окружную избирательную комиссию, расположенную на соответствующей территории, информации от кандидата об открытии счета;

сообщение об общих суммах средств, поступивших на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты Палаты представителей, и общих суммах израсходованных средств – еженедельно после поступления в окружную избирательную комиссию, расположенную на соответствующей территории, информации из подразделения банка;

график выступлений кандидатов в депутаты, баллотирующихся по избирательным округам, образованным на соответствующей территории, по телевидению и радио, о дате и времени проведения теледебатов – в ближайшем выпуске местной газеты после проведения окружной избирательной комиссией жеребьевки по распределению эфирного времени, определения участников теледебатов;

сообщение об установлении итогов выборов депутатов Палаты представителей и список избранных депутатов по избирательным округам, образованным на соответствующей территории (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, должности (занятия), места работы и места жительства, партийности), – в ближайшем выпуске местной газеты после установления итогов выборов Центральной комиссией.

Информация, предусмотренная в подпунктах 3.3, 3.4 (в отношении участковых избирательных комиссий), 3.5, 3.7 – 3.9 публикуется в местных газетах, учредителями которых являются районные, городские, Минский городской (для г. Минска) исполнительные комитеты. В местных газетах, учредителями которых являются областные исполнительные комитеты, указанная информация (в том числе в сокращении) может размещаться по их усмотрению.

Дополнительная информация по вопросам подготовки и проведения выборов публикуется в местных газетах и размещается на интернет-сайтах по усмотрению местных исполнительных и распорядительных органов и избирательных комиссий в соответствии с требованиями законодательства. Местные исполнительные и распорядительные органы обеспечивают взаимодействие избирательных комиссий, редакций местных газет, администраторов интернет-сайтов с целью своевременного опубликования и размещения информации о подготовке и проведении выборов, а также осуществляют контроль за соблюдением установленного порядка информирования граждан.

Председатель комиссии Л.М.Ермошина