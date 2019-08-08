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Деньги «с куста». В Вороновском филиале Гродненского облпотребобщества набирает обороты заготовительная кампания
09.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лето и осень дают возможность не только заполнить погреба дарами садов, огородов, и леса, но и подзаработать. Получить деньги «с куста» можно не в переносном, а прямом смысле. В Вороновском филиале Гродненского облпотребобщества набирает обороты заготовительная кампания.
— Мы принимаем как дикорастущую, так и сельскохозяйственную продукцию, — пояснил главный специалист по заготовкам филиала Виталий Вербель. — Активно ведется заготовка вторичных материальных ресурсов. Основной задачей заготовительной отрасли филиала является выполнение задания по поставке лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры, стеклобоя и полиэтилена для государственных нужд. За первое полугодие текущего года заготовительный оборот составил 767 тыс. рублей, в том числе от населения — 563,4 тыс. рублей. Удельный вес заготавливаемой продукции от населения — 73,4% от общего оборота.
— Каков ассортимент принимаемой сельскохозяйственной продукции?
— Очень широк. Молодой картофель, огурец, томат, свекла, морковь, лук, капуста, различные ягоды, фрукты… В общем все, что смогут вырастить садоводы и огородники на своих приусадебных участках либо собрать в лесу.
— Виталий Станиславович, от чего зависят закупочные цены?
— Закупочные цены устанавливаются по согласованию с переработчиками и исходя из конъюнктуры рынка. Потребкооперация — не монополист на рынке. Принимают продукцию индивидуальные предприниматели, предприятия различных форм собственности. В этих условиях цены формируются под влиянием спроса и предложений, кроме того, зависят от ресурсности и наличия конкуренции на данной территории, качества и сортности закупаемой продукции.
— Сезон черники уже в прошлом. Порадовал ли он?
— К сожалению, год выдался для нас не очень удачным. Закупили от населения всего 410 кг. Ягода была реализована через торговые объекты филиала.
— На смену чернике пришла брусника…
— Да, сбор этой ягоды разрешен с 7 августа, а с 28 августа сбор клюквы.
— Как дела обстоят с заготовкой традиционный для наших широт фрукта — яблока?
— Начался сезон заготовки яблока (опад), закупочная цена в сравнении с прошлым годом возросла в два раза и составляет 10 копеек за килограмм. Расчет производим сразу.
— Требуются ли для сдачи сельскохозяйственной продукции какие-либо документы?
— Необходим протокол испытаний на радионуклиды и нитраты, выдаваемый лабораторией ГУ «Вороновская районная ветеринарная станция», расположенной по адресу: г.п. Вороново, ул. Литовчика, 43.
— Каков алгоритм действий желающего сбыть излишки сельскохозяйственной, дикорастущей продукции или вторсырья?
— Позвонить в Вороновский филиал Гродненского облпотребобщества. Любую информацию касаемо сдачи продукции или вторсырья можно узнать по телефонам: 2-24-66, 2-16-88, +37529-370-24-30, +37529-106-92-12, +37529-945-44-32, а также во всех торговых объектах.
Галина ШЛЕМПО.
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Деньги «с куста». В Вороновском филиале Гродненского облпотребобщества набирает обороты заготовительная кампания
Лето и осень дают возможность не только заполнить погреба дарами садов, огородов, и леса, но и подзаработать. Получить деньги «с куста» можно не в переносном, а...
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