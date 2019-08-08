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Медведев встретился в Кыргызстане с премьер-министром Беларуси Румасом
09.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Кыргызстане провел отдельную встречу со своим коллегой из Беларуси Сергеем Румасом, передает
Как отмечается, встреча прошла в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба политика и их коллеги по ЕАЭС.
Позднее в пятницу у главы российского кабинета министров ожидаются встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Как ожидается, по окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетит Международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.
До этого первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил журналистам, что в ходе переговоров стороны могут обсудить реализацию договора о Союзном государстве.
Напомним, сегодня
Повестку дня составляют 15 вопросов. В частности, главы правительств Кыргызстана, Армении, Беларуси, России и Казахстана намерены обсудить планы по развитию агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также формирование общего финансового рынка и проработку перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики.
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Встреча прошла в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба политика и их коллеги по ЕАЭС.
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