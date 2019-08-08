Медведев встретился в Кыргызстане с премьер-министром Беларуси Румасом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Кыргызстане провел отдельную встречу со своим коллегой из Беларуси Сергеем Румасом, передает РИА «Новости» .

Как отмечается, встреча прошла в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба политика и их коллеги по ЕАЭС.

Позднее в пятницу у главы российского кабинета министров ожидаются встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Как ожидается, по окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетит Международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

До этого первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил журналистам, что в ходе переговоров стороны могут обсудить реализацию договора о Союзном государстве.

Напомним, сегодня на берегу Иссык-Куля в Чолпон-Ате открылось заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры евразийской пятерки начали заседание в узком составе, собравшись в конференц-зале, стилизованном под юрту. После этого участники Межправсовета перейдут в дом-музей Чингиза Айтматова, где состоится расширенное заседание.

Повестку дня составляют 15 вопросов. В частности, главы правительств Кыргызстана, Армении, Беларуси, России и Казахстана намерены обсудить планы по развитию агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также формирование общего финансового рынка и проработку перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики.