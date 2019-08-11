Проверили сельхозобъекты на территории района

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Работники Городокского РОЧС, РЦГиЭ, представитель районного исполнительного комитета проверили, насколько ответственно на сельхозпредприятиях Городокщины относятся к соблюдению правил противопожарной безопасности. В совместные рейды отправился также корреспондент «районки».





Участники рейда обследовали зерносушильные комплексы, мехдворы, складские помещения, а также прилегающие к ним территории.

В первую очередь рейды были направлены на предупреждение пожаров и гибели людей на объектах сельского хозяйства, а также обеспечение требований безопасности при проведении уборочной компании. В ходе проводимой пожарно-профилактической работы прошла проверка соблюдения требований пожарной безопасности, до тружеников села были доведены все необходимые мероприятия по исключению условий, способствующих возникновению пожаров, проведены профилактические беседы по соблюдению правил безопасности. Работникам сельского хозяйства рассказали о случаях гибели людей на рабочем месте, произошедши на объектах сельского хозяйства в текущем году пожарах и вручили профилактические буклеты.

Также члены мобильной группы райисполкома обратили особое внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, правил и требований охраны труда на объектах сельского хозяйства.

По результатам проведённой пожарно-профилактической работы подготовлена информация в Городокский райисполком для принятия мер реагирования по устранению выявленных недостатков, в адрес сельскохозяйственных предприятий внесены представления по устранению причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах.

Наш. корр.