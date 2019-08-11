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В Осиповичах 15-летнюю велосипедистку в наушниках сбил автобус

12.08.2019 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого утра в Осиповичах автобус наехал на велосипедистку.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 55-летний житель райцентра управлял автобусом «МАЗ 103456». Двигаясь по улице Сумченко, транспортное средство сбило 15-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.

В Осиповичах 15-летнюю велосипедистку в наушниках сбил автобус
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Несовершеннолетняя получила закрытую ЧМТ, перелом ребра и рассечение левой надбровной дуги. Пострадавшая госпитализирована.

Согласно предварительным данным, школьница была в наушниках. Проводится проверка, выясняются все детали случившегося.

На прошлой неделе в Полоцке произошёл наезд на велосипедиста.

Водитель автомобиля скрылся – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого утра в Осиповичах автобус наехал на велосипедистку. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 55-летний...
 
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