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В Осиповичах 15-летнюю велосипедистку в наушниках сбил автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого утра в Осиповичах автобус наехал на велосипедистку.
Как
Несовершеннолетняя получила закрытую ЧМТ, перелом ребра и рассечение левой надбровной дуги. Пострадавшая госпитализирована.
Согласно предварительным данным, школьница была в наушниках. Проводится проверка, выясняются все детали случившегося.
На прошлой неделе в Полоцке произошёл наезд на велосипедиста.
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Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого утра в Осиповичах автобус наехал на велосипедистку. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 55-летний...
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