Президент Казахстана назначил своего заместителя послом в Беларуси





Аскар Бейсенбаев. Фото: parlam.kz





"Белсат" . Вместо него представлять интересы Казахстана в Беларуси и СНГ будет 58-летний Аскар Бейсенбаев, передает





Бейсенбаев был депутатом нижней палаты казахского парламента в 2001-2008 годах, верхней палаты – в 2013-2019 годах. В том числе три года он был заместителем Токаева, который в 2013-2019 годах был председателем Сената.