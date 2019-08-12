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Президент Казахстана назначил своего заместителя послом в Беларуси

12.08.2019 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Касым-Жомарт Токаев 12 августа своим президентским указом освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла Казахстана в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству.


Аскар Бейсенбаев. Фото: parlam.kz

Вместо него представлять интересы Казахстана в Беларуси и СНГ будет 58-летний Аскар Бейсенбаев, передает "Белсат".

Бейсенбаев был депутатом нижней палаты казахского парламента в 2001-2008 годах, верхней палаты – в 2013-2019 годах. В том числе три года он был заместителем Токаева, который в 2013-2019 годах был председателем Сената.

Ермухамет Ертысбаев возглавил посольство Казахстана в Минске в 2017 году.
 
Теги: Минск
 
 
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Касым-Жомарт Токаев 12 августа своим президентским указом освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла Казахстана в Беларуси и постоянного представителя...
 
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