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Президент Казахстана назначил своего заместителя послом в Беларуси
Источник материала: Партизан
Касым-Жомарт Токаев 12 августа своим президентским указом освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла Казахстана в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству.
Аскар Бейсенбаев. Фото: parlam.kz
Вместо него представлять интересы Казахстана в Беларуси и СНГ будет 58-летний Аскар Бейсенбаев, передает
Бейсенбаев был депутатом нижней палаты казахского парламента в 2001-2008 годах, верхней палаты – в 2013-2019 годах. В том числе три года он был заместителем Токаева, который в 2013-2019 годах был председателем Сената.
Ермухамет Ертысбаев возглавил посольство Казахстана в Минске в 2017 году.
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Касым-Жомарт Токаев 12 августа своим президентским указом освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла Казахстана в Беларуси и постоянного представителя...
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