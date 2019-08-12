В предпоследнем туре «ЛІК» терпит разгромное поражение от «Слоним-Сити»

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные состоялись матчи предпоследнего тринадцатого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

В группе «А» команда волковысской футбольной лиги «ЛІК» на одном из своих домашних полей в гп. Красносельский была повержена «Слоним-Сити» с разгромным счетом 1:7.

Накануне стало известно, что волковычане потеряли шансы выступить в заключительном этапе борьбы за награды первенства после того как ФСК «Гродненский» в гостях выиграл у «СДЮШОР-Белкард» 1:5. Понятное дело, это не добавило настроя хозяевам. Но ребята рвались в бой, тем более инсайд информировал, что в гости едет не основа слонимчан.

Начало матча было многообещающим, когда к исходу 6-й минуты на табло был ничейный счет 1:1. У хозяев в четвертом матче подряд отличился Владислав Курецкий.

Но спустя двадцать с небольшим минут раз за раз провалы в защите волковычан привели к трем голам в их ворота в течение пяти минут.

После перерыва ликовцы так и не воспряли духом, а гости вколотили еще тройку мячей.

Вывод один – хочешь демонстрировать хороший футбол – регулярно посещай тренировки, как это делают подопечные Руслана Корнева – тренера слонимчан.

Предлагаем фоторепортаж с матча от Владимира Антонова .

Больше фотографий с матч можно посмотреть здесь .

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе ВФЛ в соцсети Вконтакте.













































Результаты остальных матчей: «Ошмяны» - «Щучин» и «Островец» - «ПК им. В.И. Кремко» 3:0 – техническое поражение гостям за неявку на матч, «Мосты» - «Белая Русь» 2:1, «Чайка» - «ЖКХ» 0:2. Матч «Вилия» - «Смена» перенесен из-за участия волковычан в финале Кубка области.



