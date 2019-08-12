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ЦИК Беларуси обнародовал календарные планы парламентских выборов

13.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Центризбирком разместил на своём сайте два календарных плана — по выборам в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания Беларуси 7-го созыва. Эти документы были утверждены 6 августа на заседании ЦИК. По плану организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей срок выдвижения в состав окружных избирательных комиссий — не позднее 30 августа. Предлагать своих представителей могут политические партии и другие республиканские общественные объединения, трудовые коллективы, граждане.

ЦИК Беларуси обнародовал календарные планы парламентских выборов

Глава государства А. Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 г. Участки для голосования на парламентских выборах в Беларуси должны быть образованы не позднее 15 сентября, а участковые избирательные комиссии — не позднее 2 октября. В них политические партии и другие республиканские общественные объединения, трудовые коллективы, граждане выдвигают своих представителей по 29 сентября.  

  Выдвижение кандидатов в депутаты пройдёт с 8 сентября по 7 октября включительно. Регистрация намечена на 8-17 октября. Избирателей оповестят о времени и месте проведения выборов не позднее 6 ноября. В эти же сроки им должны предоставить информацию о кандидатах в депутаты, баллотирующихся по их округу. Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября. На следующий день, 17 ноября, пройдёт основное голосование. Сообщения о результатах выборов по каждому округу будут направлены в печать не позднее чем на пятый день после основного голосования, то есть до 22 ноября. Список депутатов Палаты представителей будет обнародован не позднее чем в трёхдневный срок со дня установления итогов выборов. По календарному плану выдвижение кандидатов в члены верхней палаты парламента пройдёт с 9 сентября по 8 октября. Сроки регистрации — с 9 по 13 октября. Выборы намечены на 7 ноября, их итоги будут установлены не позднее 22 ноября. Окружные избирательные комиссии будут образованы по 2 сентября включительно. Первый этап избирательной кампании — это формирование окружных, областных и Минской городской избирательных комиссий. «Их образование произойдёт по 2 сентября включительно», — сообщила председатель Центризбиркома Л. Ермошина. Больше всего их будет в столице — 21 (20 окружных и Минская городская комиссия). Меньше всего в Гродненской, Могилёвской областях — по 13 окружных комиссий и по одной областной. Она пояснила, что претенденты на места в парламенте смогут начать подавать документы после образования окружных избирательных комиссий, то есть после 2 сентября.

  В Минске прошло заседание Центральной комиссии, на котором приняты постановления по вопросам подготовки и проведения выборов в Национальное собрание Беларуси 7-го созыва. В частности, для проведения выборов депутатов Палаты представителей в Беларуси образуется 110 избирательных округов. В Брестской области — 16, в Витебской — 14, в Гомельской — 17, в Гродненской — 13, в Минской — 17, в Могилёвской — 13, в Минске — 20. «С 9 сентября по 8 октября включительно пройдёт выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. С 9 по 13 октября — регистрация», — сказала Л. Ермошина. Она напомнила, что выборы в верхнюю палату парламента не предусматривают проведения агитации. Выборы членов Совета Республики намечены на 7 ноября. Л. Ермошина напомнила, что эту дату озвучил глава государства в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

  На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется направить около Br23 млн. Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 г. увеличено на Br1 млн. «Это связано с ростом средней заработной платы по стране», — пояснила глава ЦИК.

  Беларусь направила приглашения наблюдать за парламентскими выборами таким международным организациям, как ПА ОБСЕ, Исполком СНГ, Шанхайская организация сотрудничества. «Направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и Шанхайскую организацию сотрудничества. То есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены», — отметила Л. Ермошина. В свою очередь ЦИК позже направит приглашения коллегам из Центральных комиссий и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Республике Корея. Приглашения планируется направить в Центризбиркомы стран, куда ездили наблюдать за выборами представители белорусской Центральной комиссии. «Это Российская Федерация, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан. В общем, все страны СНГ плюс Украина, Грузия и Корея», — уточнила глава Центризбиркома. Назвать предварительное количество международных наблюдателей она затруднилась, поскольку комиссии ещё не сформированы.

По материалам БелТА подготовила Оксана ОСТАШКО.

 
Теги: Минск
 
 
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Центризбирком разместил на своём сайте два календарных плана — по выборам в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания Беларуси 7-го...
 
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