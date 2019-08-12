﻿ ОАО «Октябрь-Березки» ушло в минус по производству молока. Теперь надо подниматься. 21.by
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ОАО «Октябрь-Березки» ушло в минус по производству молока. Теперь надо подниматься

13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

С начала года ОАО «Октябрь-Березки» ушло в минус по производству молока. За январь, например, получили молока почти на сто тонн меньше, чем в прошлом году. В последующие месяцы зимовки ситуацию стабилизировать не удалось. Слабым утешением может служить то, что в этом хозяйство не одиноко. Многие рассчитывали за счет зеленого конвейера если не прибавить, то хотя бы не сократить производство этой продукции. Но кто же мог предположить такую майско-июньскую жару, дефицит влаги? Подгорели ведь не только зерновые, но и пастбища. Такая ситуация сказалась на надоях, и она аукается животноводам по сей день. И я понимаю заведующую молочно-товарной фермы «Березки» Тамару Яненко, когда она невысокие надои в одном из молочных стад объясняет тем, что на ромашках их не добиться.
Происходило это на производственном совещании начальников молочно-товарных комплексов, заведующих ферм у директора сельхозпредприятия Григория Доломакина. Обсуждался один вопрос: как выправить положение с производством молока? Для начала хотя бы выйти с плюсом к уровню прошлого года, а затем добавить.
Возможности для этого есть. Пошло с полей зерно, можно завозить комбикорм, организовать строгий контроль за его расходованием. Общими усилиями рассмотрели варианты выпаса коров на других пастбищах. Пусть не идеальных, но все же получше имеющихся. Для них также выделены участки с однолеткой. Важнейший фактор – организация кормления. Там не вовремя завезли подкормку, а то и не в полном объеме, с вечера на пастбище не доставили воду, периодически возникают проблемы с пастухами, особенно после получения зарплаты, и это, кажется, для хозяйства становится настоящим бичом… Не от хорошей жизни ведь дойных коров из МТФ «Енаполье» перевели на МТК «Боханы». Если так пойдет дело, то на очереди может быть и МТФ «Максимовка». Пока там все держится на ее заведующей Ирине Малыгиной. Однако так продолжаться долго не может. Но люди, работающие на фермах, видимо не до конца понимают, чем же они будут заниматься после их ликвидации. А ведь кушать хочется каждый день.
Каждый из руководителей молочных объектов высказал свое мнение, свое видение завтра. Если исходить из услышанного, то резервы у каждого есть. И хочется верить, что они заработают. А это позволит выехать и машине, и трактору, простаивающим из-за поломок. И быстрее отправить в поле комбайн, которому требуется срочный ремонт.
На последней областной семинар-учебе председатель облисполкома Леонид Заяц обращаясь к ее участникам подчеркнул, что нам всем надо существенно прибавить в работе. Если у нас есть профессиональная и человеческая гордость, осознание того, что мы – могилевчане, необходимо встряхнуться и стремиться к тому, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи.
Александр Лейчинский.
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С начала года ОАО «Октябрь-Березки» ушло в минус по производству молока. За январь, например, получили молока почти на сто тонн меньше, чем в прошлом году. В...
 
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