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У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу
Источник материала: Euroradio
МУС
У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу. Заднім правым колам на яго наехаў аўтамабіль МАЗ,
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МУС У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу. Заднім правым колам на яго наехаў аўтамабіль МАЗ, інфармуе ў Telegram прэс-служба МУС....
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