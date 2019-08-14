ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу

15.08.2019 19:32 — Разное | Euroradio  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Euroradio

У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу
МУС

У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу. Заднім правым колам на яго наехаў аўтамабіль МАЗ, інфармуе ў Telegram прэс-служба МУС. Трагічнае здарэнне адбылося ўдзень 15 жніўня. 23-гадовы рабочы мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі прыбіраў праезную частку каля тратуара, калі на вуліцу павярнуў смеццявоз. 43-гадовы кіроўца яго не заўважыў. Ад атрыманых траўмаў хлопец памёр на месцы. Крымінальную справу распачалі па артыкуле "парушэнне правілаў дарожнага руху ці эксплуатацыі транспартных сродкаў".

Высветлілася, што загінулы — Аляксей Шклянік. Ён служыў разам з братам-блізнюком. Яны прыбіралі пясок з дарогі, калі на вуліцу павярнуў МАЗ. Аляксей загінуў на вачах у брата.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МУС У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу. Заднім правым колам на яго наехаў аўтамабіль МАЗ, інфармуе ў Telegram прэс-служба МУС....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Клецке на парня, проходившего альтернативную службу, наехал грузовик. Он погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.08.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика