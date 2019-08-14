У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу. Заднім правым колам на яго наехаў аўтамабіль МАЗ, інфармуе ў Telegram прэс-служба МУС. Трагічнае здарэнне адбылося ўдзень 15 жніўня. 23-гадовы рабочы мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі прыбіраў праезную частку каля тратуара, калі на вуліцу павярнуў смеццявоз. 43-гадовы кіроўца яго не заўважыў. Ад атрыманых траўмаў хлопец памёр на месцы. Крымінальную справу распачалі па артыкуле "парушэнне правілаў дарожнага руху ці эксплуатацыі транспартных сродкаў".

Высветлілася , што загінулы — Аляксей Шклянік. Ён служыў разам з братам-блізнюком. Яны прыбіралі пясок з дарогі, калі на вуліцу павярнуў МАЗ. Аляксей загінуў на вачах у брата.