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В Бресте отметили Международный день мира

22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте отметили Международный день мира. Акция прошла на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.

В Бресте отметили Международный день мира

В Бресте отметили Международный день мира

В Бресте отметили Международный день мира

Брест присоединились к этой акции в 2012 году. В рамках мероприятия участники посадили кедры на территории гребного канала, а кульминацией стало зажжение огней на импровизированной аллее мира из лампадок. Международный день мира отмечают на планете каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.

В Бресте отметили Международный день мира

В Бресте отметили Международный день мира

Организаторами мероприятия выступили Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, Брестское городское молодежное общественное объединение "Наследие", Брестское областное отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира".

В Бресте отметили Международный день мира

В Бресте отметили Международный день мира

Фото Вадима Якубенка

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте отметили Международный день мира. Акция прошла на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Брест присоединились к этой акции...
 
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