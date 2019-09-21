Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте отметили Международный день мира. Акция прошла на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.













Брест присоединились к этой акции в 2012 году. В рамках мероприятия участники посадили кедры на территории гребного канала, а кульминацией стало зажжение огней на импровизированной аллее мира из лампадок. Международный день мира отмечают на планете каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.









Организаторами мероприятия выступили Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, Брестское городское молодежное общественное объединение "Наследие", Брестское областное отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира".









Фото Вадима Якубенка