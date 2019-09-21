|
В Бресте отметили Международный день мира
22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте отметили Международный день мира. Акция прошла на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.
Брест присоединились к этой акции в 2012 году. В рамках мероприятия участники посадили кедры на территории гребного канала, а кульминацией стало зажжение огней на импровизированной аллее мира из лампадок. Международный день мира отмечают на планете каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.
Организаторами мероприятия выступили Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, Брестское городское молодежное общественное объединение "Наследие", Брестское областное отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира".
Фото Вадима Якубенка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте отметили Международный день мира. Акция прошла на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Брест присоединились к этой акции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)