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Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На финише европейской недели мобильности. Днем без автомобиля отмечают во многих городах Беларуси масштабную экологическую кампанию, которую поддерживают около 50 стран. Все это для сокращения выбросов в атмосферу выхлопных газов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи белорусов 22 сентября отказались от использования автомобиля в пользу велосипедных и пеших прогулок.
Александр Добриян, корреспондент:
Пешая прогулка не просто альтернатива автомобилю – для многих гомельчан это хорошая традиция, способ провести выходной день и пообщаться с друзьями.
Ульяна Ковшарова, жительница Гомеля:
Дарья Поляк, туристка (Польша):
Отказ от автомобиля перешел из разряда чудачеств в норму жизни. Велосипедная инфраструктура в белорусских городах развивается вместе с ростом числа любителей этого экологичного транспорта.
Арсений Березняцкий уверен: без авто проживет запросто, без велосипеда теперь уже вряд ли.
Арсений Березняцкий, житель Гомеля:
Чаще отдавать предпочтение общественному транспорту и без необходимости не садиться за руль – простые действия, доступные каждому автомобилисту. Правда, для начала нужно осознать реальную цену, которую приходится платить человечеству за сиюминутный комфорт.
Александр Добриян:
Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки
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Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле
Новости Беларуси. На финише европейской недели мобильности. Днем без автомобиля отмечают во многих городах Беларуси масштабную экологическую кампанию, которую...
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