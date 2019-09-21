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Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

22.09.2019 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На финише европейской недели мобильности. Днем без автомобиля отмечают во многих городах Беларуси масштабную экологическую кампанию, которую поддерживают около 50 стран. Все это для сокращения выбросов в атмосферу выхлопных газов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Тысячи белорусов 22 сентября отказались от использования автомобиля в пользу велосипедных и пеших прогулок.

К глобальной экологической акции присоединился и корреспондент Александр Добриян.

Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Александр Добриян, корреспондент:
Европейская неделя мобильности завершается традиционным днем без автомобиля. Экологи утверждают: более 80 % загрязнения атмосферы приходится на автотранспорт. Вносим свою лепту в общее дело – отправляемся на съемки пешком.

Пешая прогулка не просто альтернатива автомобилю – для многих гомельчан это хорошая традиция, способ провести выходной день и пообщаться с друзьями. 

Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Ульяна Ковшарова, жительница Гомеля:
Мы сейчас отказались от автомобиля вообще. Больше стараемся гулять. Велосипеды... Мне кажется, что у нас очень много заядлых автомобилистов, которым стоило бы иногда хоть на день отказаться от автомобиля и пройтись, прочувствовать, как это здорово.

Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Дарья Поляк, туристка (Польша):
Моя семья – нас четверо – в выходные всегда на велосипедах, пока не похолодает. Так что это норма жизни.

Отказ от автомобиля перешел из разряда чудачеств в норму жизни. Велосипедная инфраструктура в белорусских городах развивается вместе с ростом числа любителей этого экологичного транспорта.

Арсений Березняцкий уверен: без авто проживет запросто, без велосипеда теперь уже вряд ли.   

Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Арсений Березняцкий, житель Гомеля:
Велосипед для меня очень большой друг. Я езжу на нем, катаю на нем крутые гонки, катаюсь с друзьями. Очень много друзей появилось, когда велосипед купил. Ну и велосипед лучше автомобиля, потому что можно быстрее передвигаться по городу.

Чаще отдавать предпочтение общественному транспорту и без необходимости не садиться за руль – простые действия, доступные каждому автомобилисту. Правда, для начала нужно осознать реальную цену, которую приходится платить человечеству за сиюминутный комфорт. 

Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Александр Добриян:
В День без автомобиля традиционно сокращаются продажи топлива на заправочных станциях. А вместе с этим сокращаются и выбросы в атмосферу. В масштабах Беларуси речь идет о сотнях тонн загрязняющих веществ. Еще один повод задуматься и проводить такие «разгрузочные» дни чаще одного раза в год.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Люди в материале: Александр Добриян
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На финише европейской недели мобильности. Днем без автомобиля отмечают во многих городах Беларуси масштабную экологическую кампанию, которую...
 
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