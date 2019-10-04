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Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Андрей ЖАЙЛОВИЧ

05.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 сентября 2019 21:42 2868

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Андрей ЖАЙЛОВИЧ

Автор: Эдуард Кидяев.

25 сентября 2019 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Андрей ЖАЙЛОВИЧ
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Андрей ЖАЙЛОВИЧ

Предварительная запись на личный прием осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (телефон 21-15-51).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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24 сентября 2019 21:42 2868 Личный прием граждан проведет председатель...
 
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