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Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Андрей ЖАЙЛОВИЧ
05.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 сентября 2019 21:42 2868
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Андрей ЖАЙЛОВИЧ
25 сентября 2019 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.
Предварительная запись на личный прием осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (телефон 21-15-51).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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24 сентября 2019 21:42 2868 Личный прием граждан проведет председатель...
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