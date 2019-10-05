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«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский продуктовый оазис в самом центре Еревана. Продавец Рептик рассказывает о березовом соке, который в Армении записали в настоящие чудеса гастрономии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А еще в Ереване с легкой подачи белорусов распробовали клюкву в сахаре и другие изыски.
Алеся Лесникова, генеральный директор Армяно-белорусского торгового дома «Ар-Бе»:
Вот и Маринэ пришла в магазин пополнить домашние запасы. Хозяйка покупает нашу соль уже 7 лет, и этот продукт ни разу не испортил вкус армянских блюд.
Соли на прилавках мы не нашли. Ее элементарно разобрали. Но перебоев с поставками нет, так что следующая партия – уже в пути.
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«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии
Новости Беларуси. Белорусский продуктовый оазис в самом центре Еревана. Продавец Рептик рассказывает о березовом соке, который в Армении записали в настоящие...
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