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«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии

06.10.2019 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский продуктовый оазис в самом центре Еревана. Продавец Рептик рассказывает о березовом соке, который в Армении записали в настоящие чудеса гастрономии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии

А еще в Ереване с легкой подачи белорусов распробовали клюкву в сахаре и другие изыски.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии

Алеся Лесникова, генеральный директор Армяно-белорусского торгового дома «Ар-Бе»:
Когда только-только открылись, что такое ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались. Для них это было – «Что это?». Даешь пробовать, люди покупают, довольные возвращаются, еще просят.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии

Вот и Маринэ пришла в магазин пополнить домашние запасы. Хозяйка покупает нашу соль уже 7 лет, и этот продукт ни разу не испортил вкус армянских блюд.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии

Соли на прилавках мы не нашли. Ее элементарно разобрали. Но перебоев с поставками нет, так что следующая партия – уже в пути.

Как преодолеть торговые барьеры и сблизить финансовые и энергетические рынки? Итоги саммита ЕАЭС в Ереване

Люди в материале: Алеся Лесникова
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский продуктовый оазис в самом центре Еревана. Продавец Рептик рассказывает о березовом соке, который в Армении записали в настоящие...
 
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