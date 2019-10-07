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Чиновники отказали в проведении марша против домашнего насилия

07.10.2019 21:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активисткам инициативы против домашнего насилия «Маршируй, детка!» отказали в проведении марша. Соответствующий пост опубликован в группе Facebook.

Организаторы марша направили заявку на проведение акции в Мингорисполком еще 12 сентября. Мероприятие собирались провести 12 октября, передает "Белсат".

Но чиновники так и не дали разрешения на проведение акции. Основанием для запрета стало якобы несоответствие законодательству, сообщили «Белсату» активисты группы «Маршируй, детка!».

В Беларуси в прошлом году рассматривался законопроект о противодействии домашнему насилию, он предусматривал комплексный подход к решению проблемы, проект даже поддержали заинтересованные министерства, в том числе и МВД, которое возглавлял на тот момент Игорь Шуневич. Но против выступил Александр Лукашенко. Мало того, глава Беларуси жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию – по его словам, это все «глупость, взятая прежде всего с Запада».
 
 
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Активисткам инициативы против домашнего насилия «Маршируй, детка!» отказали в проведении марша. Соответствующий пост опубликован в группе Facebook.
 
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