Каравай Клецкого района признан лучшим на фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019», который проходит 12 октября в Борисове.

Сразу две красивейшие экспозиции развернулись на площадке возле «Борисов-Арены» – дожиночных снопов и караваев, приготовленных, как водится, из муки нового урожая.

Самый красивый каравай предложили выбрать гостям праздника. Свое восхищение посетители выставки выражали, голосуя сушками, которые раздавали здесь же.

Имя победителя обьявили во время церемонии награждения районов, СПК и работников агропромышленного комплекса. Им стал Клецкий район.

Пироги и торты, представленные на областном празднике «Дожинки», отправятся в стационарные учреждения Минской области. Вручения пирогов в регионах будут проходить 13 октября.