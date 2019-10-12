Источник материала: Вороновская газета





Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии. Об этом заявил в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт по итогам экстренного заседания глав МИД, посвященного военной операции Турции в Сирии.

«ЛАГ изучает вопрос о принятии мер политического, экономического характера, а также в сфере инвестиций и туризма против Турции», — сказал он. По словам генсека, в скором времени лига проведет еще одну встречу для обсуждения практических шагов против Турции.

Кроме того, министры иностранных дел арабских государств призвали СБ ООН «вмешаться и остановить турецкую агрессию в Сирии». «Подтверждаем единство сирийской территории и возлагаем на Турцию ответственность за все возможные последствия, включая возрождение в Сирии экстремистских движений», — говорится в итоговом заявлении ЛАГ.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

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