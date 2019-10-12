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Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции

12.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции

Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии. Об этом заявил в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт по итогам экстренного заседания глав МИД, посвященного военной операции Турции в Сирии.

«ЛАГ изучает вопрос о принятии мер политического, экономического характера, а также в сфере инвестиций и туризма против Турции», — сказал он. По словам генсека, в скором времени лига проведет еще одну встречу для обсуждения практических шагов против Турции.

Кроме того, министры иностранных дел арабских государств призвали СБ ООН «вмешаться и остановить турецкую агрессию в Сирии». «Подтверждаем единство сирийской территории и возлагаем на Турцию ответственность за все возможные последствия, включая возрождение в Сирии экстремистских движений», — говорится в итоговом заявлении ЛАГ.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

https://www.belta.by/

 
 
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Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии. Об этом заявил в Каире генеральный секретарь...
 
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