Тепло и сухо: синоптики назвали погоду на неделю

Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В середине недели возможны местами кратковременные дожди. Всю неделю температура будет выше на 4-7 градусов нормы.

Завтра, 15 октября, температура ночью составит +7… +13, днем будет от +12 до +23 по югу страны.

В среду, 16 октября, ночью ожидается +5 по северо-востоку до +12 по западу. Днем будет +14… +23.

17 октября местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура ночью будет +6… +12, днем - +12… +21.

Кратковременные дожди в северных районах Беларуси пройдут и в пятницу, 18 октября. Ночью и утром в отдельных регионах ожидается туман. Температура ночью составит +6… +12. Днем будет +11… +20.