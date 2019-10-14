10 лет колонии: осудили виновника ДТП с 5 жертвами под Белоозерском

Суд Березовского района сегодня огласил приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, который пьяным устроил смертельное ДТП.

Житель Белоозерска днем 7 июля сел за руль автомобиля Mercedes, как установило следствие, в состоянии алкогольного опьянения. В легковой машине было девять пассажиров. Водитель не справился с управлением, автомобиль упал в канал и утонуло. Спастись смогли пятеро, еще пять человек, среди которых трое детей, погибли.

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.317 (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) УК. Подсудимый был приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима (максимальная санкция по статье).

На пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает БелТА.

Кроме того, суд постановил в счет компенсации морального вреда взыскать в пользу двух потерпевших - брата погибшей женщины и матери погибшего парня в общей сложности Br25 тысяч.

Обвинение настаивало на самом строгом наказании, так как водитель управлял машиной пьяным в день ДТП не менее трех раз, допустил перегруз автомобиля, не сбросил скорость, когда его просили пассажиры, ранее лишался прав за пьяное вождение, не проявил раскаяния.

При этом в ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся, передает «Спутник».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.