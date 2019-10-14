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В Минске стартовали соревнования по фигурному катанию Ice Star
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большое фигурное катание снова в Минске. В белорусской столице стартовали международные соревнования Ice Star, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир начался с прокатов категории «новис» (ребята до 15 лет).
Состязания проходят в восьмой раз, однако в этом году фигуристы впервые вышли на площадку нового ледового дворца «Олимпик-парк». В первый день мальчики и девочки выступили в короткой программе одиночного катания, парном катании и ритмичном танце.
И белорусские спортсмены уже показали результаты. Наш Илья Степаньков в самой младшей возрастной категории с первого места отобрался в произвольную программу мужского одиночного катания.
Александр Морозов, главный судья соревнований:
15 октября совсем юных спортсменов из категории «новис» ждут соревнования в произвольной программе, а также стартуют короткая программа в мужском одиночном катании и ритмичном танце среди юниоров.
В пятницу в борьбу вступят взрослые фигуристы. Турнир продлится до воскресенья, завершатся соревнования большим гала-представлением с участием Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
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Новости Беларуси. Большое фигурное катание снова в Минске. В белорусской столице стартовали международные соревнования Ice Star, сообщили в программе...
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