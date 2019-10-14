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В Бресте вводится режим протапливания жилого фонда. Но если вам холодно, есть лайфхак

15.10.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемы Брестчане! В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха и в целях предотвращения нерационального использования топливно-энергетических ресурсов, в Бресте вводится режим протапливания жилого фонда.

В Бресте вводится режим протапливания жилого фонда. Но если вам холодно, есть лайфхак

В системах отопления устанавливаются минимальные температурные параметры. В период потепления батареи в домах Брестчан будут более прохладными.

В такие теплые дни, остывшие батареи – это не повод обращаться в коммунальные службы.

В Бресте вводится режим протапливания жилого фонда. Но если вам холодно, есть лайфхак

Вместе с тем, если температура в квартире упала ниже 18 градусов, рекомендуем Вам оставить заявку, обратившись в контакт-центр ЖКХ (службу «115»).

КУМПП «Брестское городское ЖКХ»
фото - просто красивые, автор А.Ганчук

 
Теги: Брест
 
 
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