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В Беларуси начат эксперимент по переходу инспекций по делам несовершеннолетних на новый формат работы
15.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Сегодня инспекции по делам несовершеннолетних работают по зональному принципу, то есть на административном участке. Определенный район, который обслуживает РУВД, делится на участки, и каждый инспектор ИДН закрепляется за участком, где он занимается как индивидуальной и общей профилактической работой, так и рассматривает обращения граждан, выполняет разные функции. Сегодня мы рассматриваем возможность исключения данного деления и переход к линейному принципу», — рассказал Сергей Янковский.
Линейный принцип подразумевает, что инспектор будет закрепляться не за участком, а за конкретным направлением — общепрофилактической работой, рассмотрением обращений граждан и др.
«По нашему мнению, это позволит повысить профессионализм, улучшить качество работы», — отметил представитель МВД.
Эксперимент проходит по всей республике (в каждой области выбран район, где будут тестировать новый формат) и продлится по июль 2020 года.
По информации
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В Беларуси начат эксперимент по переходу инспекций по делам несовершеннолетних на новый формат работы
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