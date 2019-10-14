В Беларуси начат эксперимент по переходу инспекций по делам несовершеннолетних на новый формат работы

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси с октября проходит эксперимент по внедрению нового формата работы инспекций по делам несовершеннолетних, сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности МВД Сергей Янковский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня инспекции по делам несовершеннолетних работают по зональному принципу, то есть на административном участке. Определенный район, который обслуживает РУВД, делится на участки, и каждый инспектор ИДН закрепляется за участком, где он занимается как индивидуальной и общей профилактической работой, так и рассматривает обращения граждан, выполняет разные функции. Сегодня мы рассматриваем возможность исключения данного деления и переход к линейному принципу», — рассказал Сергей Янковский.

Линейный принцип подразумевает, что инспектор будет закрепляться не за участком, а за конкретным направлением — общепрофилактической работой, рассмотрением обращений граждан и др.

«По нашему мнению, это позволит повысить профессионализм, улучшить качество работы», — отметил представитель МВД.

Эксперимент проходит по всей республике (в каждой области выбран район, где будут тестировать новый формат) и продлится по июль 2020 года.