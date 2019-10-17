Гродненка перевела более 1600 долларов гадалке, но перемен в жизни так и не дождалась

Источник материала: Полымя

У 51-летней жительницы города Гродно возникли жизненные проблемы.Разрешить их земными способами не получилось, поэтому женщина решила прибегнуть к помощи высших сил. На просторах интернета она наткнулась на «целительницу Бабушку Дарью» и связалась с ней.





Гадалка заглянула в хрустальных шар, раскинула карты и поняла, что на жительнице областного центра лежит порча и сглаз. Решить эту проблему оказалось не сложно, но только для исправления ситуации высшим силам нужны вполне земные деньги. В итоге жительница Гродно перевела своему проводнику к высшим силам 1618 долларов США, гадалка пообещала, что через две недели ситуация полностью изменится в лучшую сторону.

Прошло две недели, однако жительница областного центра не почувствовала никаких изменений в лучшую сторону. Она связывалась с целительницей и та утверждала, что надо еще немного подождать, а затем и вовсе перестала выходить на связь. Как итог, после неудачного опыта общения с высшими силами, потерпевшая обратилась за помощью в Ленинский РОВД. На данный момент удалось установить, что жительница города Гродно переводила свои сбережения на территорию Российской Федерации. Сыщиками проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

За подобное преступление предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Хотелось бы обратить внимание граждан, что подобного рода случаи не единичны. Как показывает практика, когда сложно найти простой выход из ситуации, граждане начинают искать альтернативные способы и именно тогда натыкаются на целителей. Вот только в таких случаях вместо одной проблемы появляются другие. Поэтому стоит задуматься кому, а самое главное за что, вы отдаете свои сбережения.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

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