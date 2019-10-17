В Беларуси завершились учения разведчиков ОДКБ «Поиск-2019»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершились военные учения «Поиск-2019». В них приняли участие служащие разведорганов шести стран, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ, передает «МИР 24».



Захвативших город «террористов» атаковали с земли и воздуха. Операция была серьезная и масштабная. В ней приняли участие 250 единиц техники и более двух тысяч военнослужащих. Разведчики из стран-участниц ОДКБ отработали навыки совестного реагирования и не оставили боевикам никаких шансов.



«Любое учение, любая тренировка для войск, для вооруженных сил, использование техники – любая тренировка жизненно необходима. Только в этом случае силы и средства, предназначенные для выполнения задач будут развиваться профессионально, будут получать какие-то навыки, которые позволят им выполнить задачи. Это самое главное», – заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.



Военные тренировались три дня на четырех полигонах страны.