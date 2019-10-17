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В Беларуси завершились учения разведчиков ОДКБ «Поиск-2019»
18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершились военные учения «Поиск-2019». В них приняли участие служащие разведорганов шести стран, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ, передает «МИР 24».
Ранее «МИР 24» рассказал о том, как проходит российский этап учений ОДКБ. На полигоне
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Операция была серьезная и масштабная. В ней приняли участие 250 единиц техники и более двух тысяч военнослужащих.
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