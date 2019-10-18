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Взрыв в мечети в Афганистане: количество погибших превысило 60 человек

18.10.2019 21:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество погибших при взрыве во время пятничной молитвы в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана увеличилось до 62 человек.

По словам представителя губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогьяни, 62 человека погибли и «около 60» получили ранения в результате двух взрывов в мечети, передает Tolo News.

Инцидент произошел примерно в 13:30 по местному времени в селении Джодари в районе Хаска-Мина.

По словам чиновников, взрывчатку заложили внутри мечети и привели в действие во время молитвы. При взрыве крыша мечети полностью обвалилась.

Талибан отрицает причастность к взрыву. Населенный пункт, где произошел взрыв, находится под контролем афганских сил безопасности.

Сначала сообщалось о 29 погибших и 100 раненых.
 
 
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Количество погибших при взрыве во время пятничной молитвы в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана увеличилось до 62 человек.
 
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