Взрыв в мечети в Афганистане: количество погибших превысило 60 человек

По словам представителя губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогьяни, 62 человека погибли и «около 60» получили ранения в результате двух взрывов в мечети, передает Tolo News.





Инцидент произошел примерно в 13:30 по местному времени в селении Джодари в районе Хаска-Мина.





По словам чиновников, взрывчатку заложили внутри мечети и привели в действие во время молитвы. При взрыве крыша мечети полностью обвалилась.





Талибан отрицает причастность к взрыву. Населенный пункт, где произошел взрыв, находится под контролем афганских сил безопасности.





Сначала сообщалось о 29 погибших и 100 раненых.