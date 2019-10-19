Белстат рассказал подробности интернет-переписи

«Наиболее активными ответственными были женщины. Это 65%. Наши прогнозы оправдались, и мы действительно очень рады и благодарны всем, кто прошел интернет-перепись», — сказала она.





Инна Медведева отметила, что наиболее сложным был первый день, когда под наплывом желающих произошли сбои в работе серверов Белстата, пишет





«В течение трех часов нам удалось восстановить работу портала, и далее мы уже работали без сбоев. Но самыми высокими по нагрузке были все-таки последние три дня», — сказала она.





Теперь после окончания интернет-переписи будут определены адреса, по которым отправятся переписчики. Они начнут работать в понедельник.









«У нас сейчас идет работа по выверке списков адресов, на которые пойдут переписчики. Соответственно, наличие электронного формата позволяет нам сделать эту работу по актуализации списков очень быстро», — пояснила председатель Белстата.





Переписать предстоит еще около 5 млн человек. У переписчиков в планшете будет задание с адресами, которые им предстоит посетить. Их будут контролировать удаленно. По окончании переписи Белстата проведет контрольные замеры. Они требуются по международным стандартам проведения переписи.





Контрольные замеры будут проводиться с 1 по 6 ноября. Будет выбрано 64 тыс. адресов. Проживающим по ним еще раз зададут вопросы.