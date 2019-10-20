23 октября руководство района проведут выездные приемы граждан

23 октября с 15.00 до 16.00 выездные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведут:
- Гапоник Анатолий Генрикович, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, — в Губичском сельском исполнительном комитете (аг. Губичи, ул. Советская, 65).
- Киселева Наталья Никитовна, председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов — в д. Старая Буда (ул. 50 лет Октября, здание Старобудского сельского дома культуры);
- Вамбриков Геннадий Анатольевич, заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, — в д. Недойка (ул. Советская, возле здания магазина);
- Ковалев Александр Викторович, заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, — в д. Еленец (ул. Советская, возле здания магазина);
- Лисейчиков Евгений Александрович, заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, — в п. Гора (возле д. 14).
Предварительная запись на прием по телефону 7-50-00 и 7-91-31