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23 октября руководство района проведут выездные приемы граждан

21.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

23 октября с 15.00 до 16.00 выездные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведут:

  • Гапоник Анатолий Генрикович, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, — в Губичском сельском исполнительном комитете (аг. Губичи, ул. Советская, 65).
  • Киселева Наталья Никитовна, председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов — в д. Старая Буда (ул. 50 лет Октября, здание Старобудского сельского дома культуры);
  • Вамбриков Геннадий Анатольевич, заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, — в  д. Недойка (ул. Советская, возле здания магазина);
  • Ковалев Александр Викторович, заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, — в  д. Еленец (ул. Советская, возле здания магазина);
  • Лисейчиков Евгений Александрович, заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, —  в п.  Гора (возле д. 14).

Предварительная запись на прием по телефону 7-50-00 и 7-91-31

 
 
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23 октября с 15.00 до 16.00 выездные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведут: Гапоник Анатолий Генрикович,...
 
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