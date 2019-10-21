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Высоковольтная беда, или Нужны новостройки для аистов

22.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Высоковольтная беда, или Нужны новостройки для аистов

На совместном совещании министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды и энергетики Республики Беларусь обсудили возможность сохранения гнезд белых аистов на воздушных линиях электропередач. В качестве альтернативы старым гнездам рекомендовано предусматривать практику установки искусственных платформ на различных «безопасных» основаниях — крышах зданий, деревьях, специальных столбах и др. В этом деле специалисты надеются на помощь местного населения, природоохранных общественных объединений и иных организаций.


Высоковольтная беда, или Нужны новостройки для аистов

Белый аист — символ Беларуси, нашей малой родины и народности, а еще надежда для бездетных семей. Не стоит забывать, что эта птица является и очень важным индикатором природной среды, в которой мы с вами живем, напоминают орнитологи. В Беларуси гнездится более 20 тысяч пар белого аиста. Раньше любимым местом для строительства гнезд у них были соломенные крыши хат. Теперь на покатом металле или шифере гнезду не удержаться. И птицы селятся на водонапорных башнях, суховершинных деревьях, иногда на брошенных стогах сена и даже на столбах линий электропередач. 

Дом на проводах опасен не только для самих птиц, это еще и огромная головная боль энергетиков. Примерно 40% местной популяции аистов выбрали себе для жилья именно такие объекты, так что вопрос их переселения стоит уже не праздный — гнезда являются причиной пожаров и обрыва линий.

— Реально, дело не в эстетических предпочтениях, — подтверждает начальник Вороновского РЭСа Андрей Конон. — Такой тип гнездования способствует росту аварийных ситуаций на ЛЭП. Из-за наличия гнезд на опорах линий электропередач может возникать перекрытие между проводами, что приводит к отключениям. Беспокойство вызывают коррозия и окисление металлических конструкций и проводов продуктами жизнедеятельности птиц. Следует учесть и тот факт, что ежегодно аисты достраивают свои жилища «этажами», отчего вес их увеличивается в разы. Гнездо может достигать 700 и более килограммов! На обслуживание ЛЭП тратятся колоссальные средства, и вред, приносимый белым аистом, также входит в список причин денежных трат. Поэтому при обнаружении гнезд аиста на опоре мы его снимаем в положенные сроки. Законодательство об охране животного мира не запрещает сотрудникам, которые обслуживают и ремонтируют воздушные линии, удалять гнезда в период с 15 августа по 15 февраля, когда птицы не гнездятся.

Надо сказать, что вороновские энергетики самостоятельно изготовили и апробировали своеобразную безопасную конструкцию для гнездования аиста (на снимке 1), которая успешно себя зарекомендовала в соседних странах: Литве, Польше, Украине. На опоре в аг. Жирмуны на месте предыдущего гнезда выше проходящей линии электропередачи они установили чашаподобное приспособление с отверстиями. Весной аист начал обустройство нового жилища. Однако контроль за весом «безопасного гнезда» не прекращается. А.А. Конон считает, что по данной проблеме следует выработать требования технических нормативных правовых актов и подобные конструкции должны быть изготовлены не «кустарным» способом. Как, например, на линиях 110 кВ и выше устанавливаются заводские приспособления, так называемые «ерши», препятствующие гнездованию.


Высоковольтная беда, или Нужны новостройки для аистов

— Гнездование на воздушных линиях электропередач создает угрозу для популяции аистов из-за возрастания вероятности гибели от поражения электротоком или столкновения с проводами, а также возгорания гнезд. Но люди, изменяя окружающую среду под свои потребности, должны позаботиться о том, чтобы внесенные коррективы были достаточным образом компенсированы для местной флоры и фауны, — убежден начальник Вороновской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Шевчик. — Кстати, «переселить» аиста достаточно проблематично. Если даже убрать гнездо со столба, вскоре белокрылый построит новое на том же месте. Это очень консервативная птица. Ситуация требует согласованного решения заинтересованных лиц, министерств и ведомств. Энергетикам рекомендовано устанавливать на столбы под уже свитые гнезда платформы — металлические или деревянные решетки. Сотрудники научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам разработали рекомендации и подробные инструкции по изготовлению гнездового сооружения. Укрепленный «дом» практически исключает опасность для птицы, а риск аварии на линии электропередач сводится к минимуму.


Высоковольтная беда, или Нужны новостройки для аистов

Все стороны: энергетики, орнитологи, экологи, простые граждане — уверены: только в единстве можно достичь понимания. Чтобы не спугнуть эту птицу, которая так сильно привязана к своему жилищу, нужно очень потрудиться.

В теме разбиралась Галина ШЛЕМПО.

 
 
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На совместном совещании министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды и энергетики Республики Беларусь обсудили возможность сохранения гнезд белых...
 
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