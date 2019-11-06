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Выездной прием граждан в Солигорске проведёт заместитель министра энергетики.

07.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


23 октября 2019 18:49 933

Выездной прием граждан в Солигорске проведёт заместитель министра энергетики.

Автор: Эдуард Кидяев.

25 октября 2019 года с 13:00 до 14:00 в ПУ «Солигорскгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» проведет выездной прием граждан заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Реентович Сергей Викторович.

Выездной прием граждан в Солигорске проведёт заместитель министра энергетики.

Прием граждан будет проходить в приёмной по адресу: г. Солигорск, ул. Строителей, 2. Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону: +375 (174) 32-99-03.

Выездной прием граждан в Солигорске проведёт заместитель министра энергетики.

ИСТОЧНИК: сайт Солигорского РИК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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23 октября 2019 18:49 933 Выездной прием граждан в Солигорске проведёт...
 
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