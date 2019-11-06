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Выездной прием граждан в Солигорске проведёт заместитель министра энергетики.
07.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 октября 2019 18:49 933
Выездной прием граждан в Солигорске проведёт заместитель министра энергетики.
25 октября 2019 года с 13:00 до 14:00 в ПУ «Солигорскгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» проведет выездной прием граждан заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Реентович Сергей Викторович.
Прием граждан будет проходить в приёмной по адресу: г. Солигорск, ул. Строителей, 2. Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону: +375 (174) 32-99-03.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 октября 2019 18:49 933 Выездной прием граждан в Солигорске проведёт...
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