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Выборы-2019: аккредитован 551 международный наблюдатель

07.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На парламентских выборах в Беларуси по состоянию на 6 ноября аккредитован 551 международный наблюдатель. Из них 459 человек представляют СНГ, 50 — БДИПЧ ОБСЕ, 28  ПАСЕ. Еще 14 наблюдателей направлены избирательными органами иностранных государств.

Выборы-2019: аккредитован 551 международный наблюдатель

Сегодня в Центризбиркоме состоялась встреча с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси. Дипломаты были проинформированы о главных аспектах текущей избирательной кампании и получили ответы на все интересующие их вопросы. В частности, секретарь Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Дмухайло привела основные статистические показатели данных выборов, а также обратила внимание на некоторые особенности организации процесса голосования и нововведения.

В тот же день в ходе видеоинтервью на сайте Белпрессцентра Председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что приезд в Беларусь основной части наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ ожидается на следующей неделе. В целом работа иностранных наблюдателей на выборах-2019 уже давно ведется:

— Они присутствуют на заседаниях Центральной комиссии и Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в средствах массовой информации, посетили некоторые тренинги по обучению членов участковых избирательных комиссий. Но они не докладывают Центральной комиссии о своей работе  они приходят и сами спрашивают.

Что касается национальных наблюдателей, их на сегодняшний день избирательными комиссиями аккредитовано 17 357 человек:

— Это не предел, потому что обычно их около 40 тысяч на выборах. Так что непосредственно перед выборами эта цифра увеличится еще в два с лишним раза.

Напомним, выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. Предварительное голосование на избирательных участках начнется 12 ноября.

Источник sb.by


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На парламентских выборах в Беларуси по состоянию на 6 ноября аккредитован 551 международный наблюдатель. Из них 459 человек представляют СНГ,
 
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