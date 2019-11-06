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«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя
Источник материала: СТВ
Пользоваться всеми удобствами современной техники для нынешнего поколения было бы слишком просто. Они ее создают, конструируют и программируют. Робот, полностью управляемый со смартфона.
Арсений Колосов:
А вот усовершенствованная модель.
Арсений Колосов:
Ирина Колосова, мама Арсения Колосова:
Прототип воплощенной мечты – робоконь. Он, конечно, требует еще доработок. И едва ли готов к практическому применению, но свой простейший аллюр робоконь уже освоил.
Арсений Колосов:
Трехмерное моделирование. Поиск деталей (что-то заказал по интернету, что-то сделал сам). И самое сложное – как заставить робоконя выполнять команды, поданные со смартфона.
Арсений Колосов:
К компьютеру Арсений потянулся в 2 года, а в 4-м классе уже занялся программированием.
Диплом «100 идей для Беларуси» Арсений получил за робоконя. Оценить, помочь воплотить и главное – найти реальное применение идей нового поколения. Сегодня это призваны сделать фонды, конкурсы, стипендии.
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Пользоваться всеми удобствами современной техники для нынешнего поколения было бы слишком просто. Они ее создают, конструируют и программируют. Робот, полностью...
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