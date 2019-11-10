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Конструктор из Горок собрал военный автопарк времен СССР – Видео
11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Конструктор из Горок
Все свободное время Дмитрий Карпицкий пропадает в гараже. И так уже четыре года. Увлечение военными машинами началось со случайного объявления в интернете: продавали ЗИЛ-131. Как истинный любитель автомобилей, Дмитрий сразу засобирался на смотрины.
«И когда я поехал, посмотрел, я понял, что это мое. Я его сразу купил, так получилось, что была финансовая возможность купить. И когда я пригнал домой эту машину, я просто был самым счастливым человеком, и этот момент помню до сих пор»
С тех пор собрался небольшой парк военной техники, особая гордость – брутальный КрАЗ. Месяц назад в войсковой части в Старых Дорогах удалось найти машину с небольшим пробегом. На реанимацию всех систем ушло полдня – тяжеловоз завелся, на всех шести колесах отправился за 260 километров в Горки.
Своим хобби Дмитрий решил поделиться – так и появился
«К нам приезжали из Латвии, из Польши. Их основная цель – приехать и пощупать все руками. Потому что у них возможности такой нет. Техники советской в целом очень мало на просторах заграничных»
За полгода военный автопарк горецкого любителя будет в полной боевой готовности, правда, для мирных целей. К 75-летию Победы Дмитрий организует выставку на главной площади районного центра и, может быть, даже даст порулить.
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Конструктор из Горок собрал собственный небольшой автопарк. Брутальные советские грузовики не просто радуют глаз, а готовы сквозь грязь и воду. Речь о военных...
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