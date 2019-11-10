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Конструктор из Горок собрал военный автопарк времен СССР – Видео

11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Конструктор из Горок собрал собственный небольшой автопарк. Брутальные советские грузовики не просто радуют глаз, а готовы сквозь грязь и воду. Речь о военных машинах, которые выработали свой ресурс. Дмитрий Карпицкий собирал их по разным уголкам Беларуси, сам реставрировал. Говорит, времени не жалко, если шум мощного мотора  для тебя не пустой звук.

 

 

Все свободное время Дмитрий Карпицкий пропадает в гараже. И так уже четыре года. Увлечение военными машинами началось со случайного объявления в интернете: продавали ЗИЛ-131. Как истинный любитель автомобилей, Дмитрий сразу засобирался на смотрины.

 

«И когда я поехал, посмотрел, я понял, что это мое. Я его сразу купил, так получилось, что была финансовая возможность купить. И когда я пригнал домой эту машину, я просто был самым счастливым человеком, и этот момент помню до сих пор»

 

С тех пор собрался небольшой парк военной техники, особая гордость – брутальный КрАЗ. Месяц назад в войсковой части в Старых Дорогах удалось найти машину с небольшим пробегом. На реанимацию всех систем ушло полдня – тяжеловоз завелся, на всех шести колесах отправился за 260 километров в Горки.

Своим хобби Дмитрий решил поделиться – так и появился youtube-канал. Единомышленники нашлись по всему миру. Их уже более 150 тысяч, некоторые даже побывали в гостях.

 

«К нам приезжали из Латвии, из Польши. Их основная цель – приехать и пощупать все руками. Потому что у них возможности такой нет. Техники советской в целом очень мало на просторах заграничных»

 

За полгода военный автопарк горецкого любителя будет в полной боевой готовности, правда, для мирных целей. К 75-летию Победы  Дмитрий организует выставку на главной площади районного центра и, может быть, даже даст порулить.

 

ОНТ


 
 
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  Конструктор из Горок собрал собственный небольшой автопарк. Брутальные советские грузовики не просто радуют глаз, а готовы сквозь грязь и воду. Речь о военных...
 
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