Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну в Instagram

Источник материала: Tut.by

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну в Instgram, сообщает telegram-канал baza.

У шестилетнего Саши есть свой профиль в этой соцсети с 342 тысячами подписчиков. Недавно ему в личку начали поступать сообщения с реальными угрозами. Плющенко и Рудковская пошли в полицию и написали заявление — сейчас там проводят проверку.

Помимо Плющенко, угрожают еще и футболисту Дмитрию Тарасову с супругой Александрой Костенко и телеведущему Владу Чижову.



