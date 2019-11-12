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Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну в Instagram
Источник материала: Tut.by
Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну в Instgram,
У шестилетнего Саши есть свой профиль в этой соцсети с 342 тысячами подписчиков. Недавно ему в личку начали поступать сообщения с реальными угрозами. Плющенко и Рудковская пошли в полицию и написали заявление — сейчас там проводят проверку.
Помимо Плющенко, угрожают еще и футболисту Дмитрию Тарасову с супругой Александрой Костенко и телеведущему Владу Чижову.
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Также смертью угрожают футболисту Тарасову.
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