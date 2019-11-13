Вот какие 5 телевизоров сейчас чаще всего покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Телевизор сегодня — не просто приемник эфирного сигнала, а скорее большой дисплей, на который удобно выводить изображение с разных источников. Мы решили проверить, какие телевизоры сегодня чаще других выбирают белорусы. Ниже рассказываем о пяти таких моделях.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Телевизоры мы выбирали, предварительно отсортировав по популярности в нашем регионе модели в каталоге Kupi.TUT.BY.

Предположим, что популярностью этот ТВ пользуется за счет сочетания относительно невысокой цены и большого экрана на 50 дюймов. Разрешение панели составляет 3840 на 2160 пикселей (или 4K). Из других особенностей — стереодинамики на 16 Вт, частота обновления в 50 Гц и отсутствие системы Smart TV.

К плюсам модели пользователи относят: диагональ и разрешение экрана, достаточно широкие углы обзора, узкие рамки по бокам панели. Минусы: нет Smart TV и HDR, поддерживаются не все кодеки для проигрывания роликов.

Еще одна относительно недорогая модель с экраном 50 дюймов и разрешением 4K. К особенностям можно отнести поддержку HDR10, фирменную систему умного телевидения на базе платформы webOS, частоту обновления в 50 Гц, а также динамики общей мощностью в 20 Вт.

Главные плюсы ТВ, по мнению покупателей: удобный пульт дистанционного управления, качественная матрица, большой экран, поддержка Wi-Fi на частоте в 5 ГГц. Из недостатков: расположение ножек-подставок, из-за которых телевизор может качаться даже на ровной поверхности, отсутствие разъема для подключения наушников.

Чуть менее габаритный телевизор с 43-дюймовой панелью и 4K-разрешением. Частота обновления экрана тут составляет 100 Гц, в наличии и поддержка стандартов HDR10 и HDR10+. Мощность звуковой подсистемы составляет стандартные 20 Вт.

Пользователи отмечают следующие плюсы модели: не очень высокая цена, VA-матрица. Недостатки: засветы по краям панели (встречаются не на всех экземплярах), невозможность установки стороннего web-браузера.

Наверное, самая миниатюрная модель в нашей подборке с экраном 32 дюйма и разрешением Full HD. Мощность встроенных динамиков также ниже, порядка 10 Вт. Частота обновления панели — 50 Гц. Зато в активе есть система Smart TV и HDR.

Главные достоинства ТВ: тонкая рама по бокам панели, высокое для своей диагонали разрешение. Недостатки: телевизор не может воспроизводить ролики с кодеками XviD, Divx, отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Главная отличительная особенность телевизора Sony — дисплей с увеличенной диагональю в 65 дюймов (4K). Разумеется, поддерживаются все «фишки» вроде HDR10 и Dolby Vision и встроенной системы на базе операционной системы Android TV. Частота обновления экрана составляет 100 Гц. Общая мощность встроенных динамиков — 20 Вт.

Пользователи пишут, что к плюсам ТВ относятся огромная диагональ, поддержка большинства популярных форматов и кодеков для воспроизведения роликов. Недостатки: неудобный пульт ДУ, засветка от ярких зон на черном фоне (например, Луны). Последнее, впрочем, характерно не для всех экземпляров.