В Несвиже на избирательных участках вручили подарки именинникам и впервые голосовавшим

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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17 ноября свой день рождения празднует несвижанка Инна Лукашова. Её участок для голосования находится в СШ № 1 г. Несвижа.

– Считаю, что такое совпадение – радость вдвойне, – признается И.Л. Лукашова. – Если честно, не ожидала, что в день выборов меня будет ожидать такой сюрприз.

Инна Леонидовна работает главным специалистом отдела занятости и трудовых отношений при управлении по труду, занятости и социальной защите населения Несвижского райисполкома, имеет активную гражданскую позицию. На протяжение пяти лет она является участником комиссии по выборам Белорусского участка № 5 г. Несвижа.

Члены комиссии тепло поздравили коллегу с особым событием в ее жизни и вручили подарок. Сувениры и памятные призы на участках для голосования ожидали также впервые голосовавших и других избирателей.



