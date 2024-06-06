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Лукашенко поставил задачу нарастить торговлю с Иркутской областью в два-три раза

06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поставил задачу нарастить торговлю с Иркутской областью в два-три раза
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Иркутскую область. Побывал на авиазаводе, пообщался с местными жителями и исполнил свою давнюю мечту, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Белорусский ансамбль за 6000 километров от родины. Александра Лукашенко в Иркутске встречали как дома. После душевной беседы – переговоры о масштабных проектах. Иркутская область готова поставлять необходимый для промышленности алюминий и другие полезные ископаемые. Белорусские специалисты могут участвовать в газификации региона. Общие планы есть по многим направлениям.

«Сегодня необходимо присутствие наших братьев, коллег, партнеров и всех, кто желает посетить Иркутскую область. Мы всегда открыты и готовим разные варианты решения всех вопросов в рамках экономического сотрудничества и не только», – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Деловую повестку визита прервали местные жители. И снова среди них много белорусов. Белорусский лидер пообещал поделиться общим фото и оценил местный климат. Оказалось, пасмурная погода президенту по душе.

«С Путиным созвонился, заказал», – пошутил Лукашенко. «Замерзли?» -спросила местная жительница. «Нет, это моя погода. Это у нас вечный спор с президентом России. Он любит нормальную погоду, теплую. А я вообще не могу», – поделился президент.

Других споров на союзном уровне быть не должно. Об этом шла речь на одном из промышленных флагманов Иркутского региона – авиационном заводе. Для Беларуси отрасль перспективная.

«Мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. И это должно быть наше общее – Беларусь и Россия не должны делить. Как мы часто говорим, товар Союзного государства. Давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит», – заявил белорусский лидер.

Президенту показали цеха обработки деталей, сборки фюзеляжа, роботизированные участки. Сейчас здесь готовятся к серийному выпуску нового пассажирского лайнера. Очень заинтересованы в белорусских узлах, компонентах и агрегатах.

Нарастят поставки в Иркутскую область и другие белорусские производители. Президент поставил задачу увеличить товарооборот с регионом втрое.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
«Наши производители планируют в этом году поставить в два раза больше карьерных грузовиков. Автомобильный завод очень активно присутствует. Причем, не только в грузовом сегменте, но и в сегменте коммунальной техники», – отметил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Александр Лукашенко нашел время для знакомства с историей и природой региона. Он осуществил одно из давних желаний – увидеть Байкал. На корабле президент совершил прогулку вдоль памятника инженерного искусства – Кругобайкальской железной дороги.

Кроме авиастроения и промышленности Минск и Иркутск будут развивать сотрудничество в сферах логистики, станкостроения, агропромышленного комплекса и ЖКХ.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Иркутскую область.
 
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