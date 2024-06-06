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Лукашенко поставил задачу нарастить торговлю с Иркутской областью в два-три раза
06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Деловую повестку визита прервали местные жители. И снова среди них много белорусов. Белорусский лидер пообещал поделиться общим фото и оценил местный климат. Оказалось, пасмурная погода президенту по душе.
«С Путиным созвонился, заказал», – пошутил Лукашенко. «Замерзли?» -спросила местная жительница. «Нет, это моя погода. Это у нас вечный спор с президентом России. Он любит нормальную погоду, теплую. А я вообще не могу», – поделился президент.
Других споров на союзном уровне быть не должно. Об этом шла речь на одном из промышленных флагманов Иркутского региона – авиационном заводе. Для Беларуси отрасль перспективная.
Президенту показали цеха обработки деталей, сборки фюзеляжа, роботизированные участки. Сейчас здесь готовятся к серийному выпуску нового пассажирского лайнера. Очень заинтересованы в белорусских узлах, компонентах и агрегатах.
Нарастят поставки в Иркутскую область и другие белорусские производители. Президент поставил задачу увеличить товарооборот с регионом втрое.
Александр Лукашенко нашел время для знакомства с историей и природой региона. Он осуществил одно из давних желаний – увидеть Байкал. На корабле президент совершил прогулку вдоль памятника инженерного искусства – Кругобайкальской железной дороги.
Кроме авиастроения и промышленности Минск и Иркутск будут развивать сотрудничество в сферах логистики, станкостроения, агропромышленного комплекса и ЖКХ.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Иркутскую область.
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