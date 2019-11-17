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Первое заседание нового состава парламента Беларуси состоится 6 декабря

18.11.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что первые заседания обеих палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря.

"6 декабря в 10 утра откроется сессия Палаты представителей и в 14 часов в этот же день - Совета Республики", - сказала Ермошина на брифинге в понедельник в Минске.

Она подчеркнула, что эта дата крайний срок для Совета Республики. " У них, как вы знаете, выборы прошли 7 ноября и они до 7 декабря должны провести первую сессию", - отметила она.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что первые заседания обеих палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря.
 
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